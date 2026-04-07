等了17年！三金歌王文章「當場情緒崩潰唱不下去」：終於如願以償

記者蔡琛儀／珠海報導

66歲三金歌王文章睽違17年開唱，昨（6日）於珠海大劇院歌劇廳舉辦「歸來的雲」演唱會，一開場就以〈故鄉的雲〉引爆情緒，全場更是紛紛跟著大合唱，氣氛溫馨，文章見狀感動表示：「珠海你好嗎？我回來了，隔了17年重新站上演唱會的舞臺，夢寐以求、今天晚上終於如願以償，謝謝大家今天晚上來給文章捧場，我只能用我最好的歌曲音樂，來陪大家度過一個非常美好的夜晚。」

▲三金歌王文章珠海日前在珠海開唱。（圖／翰森娛樂提供）

他的音樂人好友譚健常，特別錄製一段語音，回憶兩人當年相識，以及〈365里路〉與〈故鄉的雲〉誕生的過程，這段音檔團隊直到演出前一晚才讓他聽，沒想到當場情緒潰堤，哭到完全停不下來，因此正式演出當天，工作人員臨時調整動線，安排文章在遠離舞台側邊的位置待命，就怕他情緒再度失控，沒想到文章一聽見，仍忍不住紅了眼眶，情緒再度湧上。

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儘管如此，文章一上台立刻穩住狀態，〈不讓你看見我哭泣〉、〈愛比不愛更寂寞〉、〈望天〉等經典歌曲接連登場，還換上由設計師于芳操刀的四套造型，相當有誠意。

▲文章演唱會上兩度情緒激動。（圖／翰森娛樂提供）

感性的文章唱到歌曲〈天堂〉時，又一度情緒激動到唱不下去，文章感性表示：「這首歌的作者鄭華娟，她兩年前在德國離開我們了，我唱這首歌的時候 ，我完全崩潰。」適逢清明連假，文章表示：「現在是清明時節雨紛紛，大家都在懷念我們的先人、故人，所以希望這首歌送給已經在天堂過得非常快樂的我們的親人朋友，」