一出道就入圍金馬…陳仙梅「沒戲拍陷憂鬱」落淚　到忠孝東路擺攤

記者黃庠棻／台北報導

女星陳仙梅2014年和攝影師「印地安」結婚，育有兩個兒子，近日在《豆腐媽媽》飾演大兒媳「杜嘉蓮」，因種種計較與心機表現，意外成為劇中最具爭議性的角色。今（7）日她出席新作品《臥龍好歲月》媒體訪問，意外透露過去曾罹患過憂鬱症的經歷。

▲陳仙梅出席《臥龍好歲月》訪問。（圖／記者黃克翔攝）

陳仙梅今（7）日與陳熙鋒、吳皓昇、臧芮萱、楊鎮一同出席新作品《臥龍好歲月》的訪問，戲裡她與陳熙鋒飾演一對夫妻，臧芮萱則是兩人的女兒，劇中有一場她疑似罹患憂鬱症離家出走，獨自一個人跑到臥龍山上，後來被老公陳熙鋒找到才平安回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳仙梅出席《臥龍好歲月》訪問。（圖／記者黃克翔攝）

對此，陳仙梅透露自己私下其實也有相似經驗，原來她在剛出道時就以《無言的山丘》入圍金馬獎最佳女配角獎，怎料熱潮過後她的工作量逐漸減少，心情大受影響，甚至動了想要轉行的念頭，曾跑到忠孝東路上擺攤、到大飯店端盤子、在百貨公司賣衣服等。

▲陳仙梅出席《臥龍好歲月》訪問。（圖／記者黃克翔攝）

當時，陳仙梅陷入低潮、憂鬱，會一直哭、掉眼淚，當年的她不敢告訴家人也不敢去看醫生，雖然沒有拍攝，但她簽了唱片約，只是在公司當起了行政助理，每天幫忙端茶倒水，幸好媽媽支持她繼續走演藝圈這條路，一直到演了《一簾幽夢》，工作才有了起色。

▲陳仙梅出席《臥龍好歲月》訪問。（圖／記者黃克翔攝）

被問到怎麼走出憂鬱，陳仙梅透露自己開始去健身房運動，努力跑步，那是她第一次感受到「運動真的會讓精神變好」，工作有了起色之後，精神狀態也慢慢恢復了。