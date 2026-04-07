TORO昔過敏嚴重到服替代役！　活動前突發作仍力挺公益

記者孟育民／台北報導

由「財團法人流浪動物之家基金會」攜手「寵之寶動物醫院」共同策劃的系列活動，於2026南港寵物展期間登場。活動期間，「浪浪守護官」金海莉與「寵浪大使」郭葦昀接力於週末兩天現身送愛心，現場除舉辦簽名互動並送出限量親簽海報外，也加碼近距離寵粉交流，吸引大批人潮湧入，攤位一度擠得水洩不通，氣氛熱烈，同時成功喚起大眾對流浪動物議題的關注。

▲金海莉與粉絲互動 。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

4月4日登場的TORO公益活動，一開放報名即迅速額滿，現場反應踴躍。儘管前一晚因異位性皮膚炎引發嚴重過敏，TORO仍堅持出席力挺公益，以實際行動支持流浪動物議題。他坦言，過去雖然知道相關議題，但未曾真正投入，直到親身參與後才發現仍有許多需要關注與幫助之處，也因此開始持續投入公益行動。

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▲TORO響應公益。（圖／財團法人流浪動物之家基金會提供）

TORO也分享，自己本身對貓毛過敏，甚至曾因過敏嚴重而服替代役，但仍十分喜愛貓咪，因此這次透過兒子「YTO」參與公益推廣，格外具有意義。談及未來發展，他指出，除了推出相關公益商品外，也不排除延伸至音樂創作，甚至推出以十二生肖為主題的繪本作品。該作品曾獲優良劇本肯定，將以「十二生肖為何沒有貓」為主軸，持續透過創作傳遞關懷動物與生命的理念。