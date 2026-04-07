賈靜雯20歲大女兒解放比基尼！「背後只有一條線」三角泳褲被看光

記者潘慧中／綜合報導

20歲星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯的大女兒，不時會和粉絲交流生活點滴。她6日便在社群網站上傳一張比基尼照，雖然只是背影入鏡，但火辣程度依然吸引到不少網友的目光。

▲梧桐妹分享比基尼照。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



從Instagram限時動態中，可以看到梧桐妹身穿一套充滿少女感的粉白相間橫條紋比基尼，大紅色綁帶的設計在蔚藍的海景與純淨沙灘襯托下，顯得格外耀眼。她手拿藍色小鏟子坐在沙灘上，對著鏡頭燦笑的模樣，散發出清新魅力。

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除此之外，梧桐妹也大方秀出曼妙體態。從側面視角可見，她擁有緊緻的背部線條，比基尼的綁帶設計勾勒出纖細腰身。隨著她轉身回眸，散發出的自信氣場更是驚艷大批粉絲。

▲▼梧桐妹近年打扮得越來越有女人味。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



事實上，梧桐妹打扮得越來越有女人味之後，賈靜雯曾表示畢竟大家都年輕過，當了父母後就知道「心臟要夠強大」。相較之下，她透露修杰楷管得更多、宛如教官一樣，原因是她容易心軟，有一部分育兒的問題交由老公管教比較適合。