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《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰…三太子是她

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《乩身》掀起全台觀眾追劇熱潮，在海外反應也相當熱烈。而該劇改編自暢銷作家星子的同名小說，原著更曾於2024年改編成歌仔戲，由明華園戲劇總團演出，扮演主角「韓杰」的是台柱孫翠鳳與團長陳勝福的女兒陳昭賢，她近日也曬出當年演出的造型照。

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

▲柯震東主演台劇《乩身》掀全台討論熱潮。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

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▲《乩身》改編自作家星子同名小說。（圖／翻攝自臉書）

陳昭賢在Threads發文：「我的韓杰跟大家都不一樣！《乩身》終於上了，一定要蹭一下吧。」而明華園版的韓杰造型打破傳統戲曲框架，走的是「現代科幻工裝風」，她身穿咖啡色系的多口袋工裝外套，搭配極具設計感的拼貼風長褲，褲腳處還有褶皺與扣環點綴，加上留著一頭金棕色的微捲中長髮，眼神犀利，手持「火尖槍」，單腳獨立擺出三太子的招牌姿勢。

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

▲《乩身》2024年曾推出歌仔戲版！孫翠鳳女兒陳昭賢發文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

▲明華園版韓杰造型。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

▲李郁真扮演「太子爺」。（圖／翻攝自臉書）

劇照還出現韓杰與紅白女鬼同框，對決吳天機時後方出現六梵的故事名場面。而孫翠鳳在《乩身》扮演「太乙真人」，李郁真扮演「太子爺」，于浩威飾演「吳天機」，陳昭婷扮演「美娜」且造型罕見以短裙登台。劇照還有孫翠鳳騎著YouBike與三太子的對戲場面。

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

▲陳昭婷扮演「美娜」，罕見以短裙登台演出。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《乩身》有歌仔戲版！孫翠鳳女兒「金髮工裝」演韓杰。（圖／翻攝自臉書）

▲孫翠鳳演「太乙真人」，台上騎YouBike。（圖／翻攝自臉書）

陳昭賢透露，原本2024年「乩身宇宙」兩邊同時開啟，但陰差陽錯由歌仔戲版先公演，如今她看劇版《乩身》覺得即視感極強，又截然不同，文末「第二季準備中」，也令粉絲掀起期待。

網友留言「我是先認識明華園演的乩身，覺得超好看，進而期待影劇版的」、「我有去看～傳統戲曲的三太子，和現代小說的融合～個人認為相當成功」。其中有網友笑虧調侃韓杰唯一的缺點是「胸部太大了」，陳昭賢大方回應：「一定比柯震東大吧！！！」還有人問「會有機會再演一次嗎？」對此陳昭賢表示會「努力」。

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