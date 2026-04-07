《失樂園》預告曝光！曾敬驊淪詐騙集團　范少勳暴打嘶吼「惡魔」

記者黃庠棻／台北報導

育幼院議題與兒少犯罪電影《失樂園》，部分取材自報導者的《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》，由蔡銀娟執導及編劇，李志薔、李怡芳監製，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，林暉閔、李夢苡樺、朱芷瑩特別演出。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

影片聚焦育幼院中的孩子、陪伴他們成長的社工，以及年滿18歲必須離院、辛苦自力更生的年輕人，描繪他們在現實壓力下所面臨的艱難處境，有人奮力求生，也有人逐步沉淪。

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▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

今（7）日公開正式預告，揭開育幼院體系與社會邊緣少年的殘酷困境。預告一開場，即以范少勳失控暴打的畫面衝擊視覺，他一邊揮拳一邊嘶吼「惡魔！惡魔！」，場面壓迫混亂。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

畫面隨即轉換至曾敬驊飾演的Yang，他身處詐騙集團從事電話詐騙工作，眾人冷靜念著話術，一名成員興奮喊著「來來來！那個愛哭阿嬤剩下的錢都匯過來了，大家鼓掌！」現場隨即響起掌聲。面對這樣的環境，Yang忍不住低聲問「老闆，這樣好嗎？」下一秒卻遭到毆打、推倒在地。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）



隨即畫面接到，育幼院內一名男童蕭治和（洪君昊飾）被誣陷偷東西被推倒在地，無助地解釋卻換來更激烈的推打與辱罵；范少勳飾演的社工蔡仁興無奈說出「我們家園哪一天沒人打架？」他不僅得衝上前阻止少年大熊（陳俞諺飾）掐住男孩脖子，還要面對女孩情緒失控揮舞刀子、尖叫失序的場面。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》不僅呈現個人命運的墜落，更進一步呈現育幼院、社工體系與詐騙犯罪之間隱隱的結構性關聯。導演蔡銀娟希望透過電影，引導觀眾看見這些看似分散、實則緊密相連的社會議題，並開啟更多理解與討論的可能。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

預告同時揭露外界對育幼院的偏見與質疑「他們的小孩就是這樣啦，打人、偷東西」、「這些社工除了領高薪，什麼都不會，這種機構還敢拿社會局補助嗎？」甚至將問題歸咎於陪伴不足「你們如果晚上有好好陪伴孩子，這些事情是不是就不會發生了呢？」

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

面對這些指責，丁寧飾演的丁主任憤怒反擊「你知道通報過後我們有多少事要做嗎？請問這樣的工作輕鬆嗎？」字字句句，道出第一線工作者的壓力與委屈。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

電影也試圖打破大眾對社工職業的既有迷思，強調社工並非志工或義工，而是承擔高度專業與情緒勞動的助人工作；在人力不足、資源有限與社會誤解之下，他們依然努力成為孩子與世界之間的一層保護墊、一個溫柔又重要的陪伴者。

片中角色的困境也隨著預告逐一浮現。家園少年大熊（陳俞諺飾）冷冷地說「你們處理方式都沒有用啊。」社會現實更殘酷地拋出質疑「你要是有錢有勢，就算兒子犯錯也沒關係，不是嗎？」一名男童蕭治和（洪君昊飾）崩潰嘶吼：「惡魔！惡魔！惡魔！」在混亂與指責之中，「誰是惡魔」成為拋向觀眾的核心提問。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

曾敬驊飾演的Yang被囚禁在狹小空間中，面露恐懼，遭持棍男子威脅還債；少年大熊（陳俞諺飾）哭喊「我真的知道我做錯事了」；少女則質問Yang的選擇。范少勳則沉重地問「你知道你這次傷害了多少人嗎？」當Yang回到老家古厝，見到外牆被噴上「欠債還錢」，他焦急奔入尋找阿嬤，卻只能面對無聲的沉重現實，幾句「你出國前這麼拚，每天都做兩份工，你是在拚什麼？」更道出他試圖翻轉命運，卻一步步墜入深淵的掙扎。

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

透過這些角色交織的命運，《失樂園》也進一步指出，當孩子在失去家庭支持後被迫提早面對社會現實，若缺乏足夠的理解與接住，他們將更容易被推向犯罪與剝削的邊緣；而這不只是個人的問題，而是整個社會必須共同承擔的責任。

預告最後以「如果連我們都放棄他，他還會想要努力向上嗎？」留下反思。當這些孩子在最需要被接住的時候，如果連社會都選擇放棄，他們是否還有機會走向不同的未來？這不僅是對角色的提問，更是拋向每一位觀眾的價值選擇「我們是否願意多理解一點、多承接一點，讓改變有發生的可能。」

▲《失樂園》將於5月29日上映。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

電影《失樂園》描述一位年幼時遭單親媽媽遺棄在育幼院的男孩蕭治和（洪君昊飾），被其他孩子霸凌卻求助無門。而一樁殺狗疑案，則開啟了另一間育幼院的故事，滿懷理想的社工蔡仁興（范少勳飾）一心想感化家園裡的孩子卻挫折重重。

而18歲搬離育幼院回到貧困老家的YANG（曾敬驊飾），則面臨巨大的生存困境。隨著他們的故事交織在一起，每個人都必須直面過去的創傷，並決定是屈服於黑暗，還是為了更美好的未來而再次努力。電影將於5月29日在台上映。