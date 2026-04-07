小S認看不順眼派翠克1件事！感性謝吳姍儒救火　回歸首集收視開紅盤

記者孟育民／台北報導

由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍的《小姐不熙娣》，日前兩人直播流量驚人衝破百萬，今早更傳出收視喜訊。小S回歸後的首集外景特輯獲得廣大迴響，在30-44歲女性觀眾群中表現尤其亮眼，分眾收視飆至0.73，一舉霸佔有線頻道同時段節目排名第一！

▲小S重拾節目主持棒。（圖／東森綜合台提供）

小S回歸《小姐不熙娣》有笑有淚，在節目上有特別感謝吳姍儒救火，以及代班的薔薔，「首先謝謝Sandy，因為她主持的很穩，她把節目掌控得很好，派翠克也是把該做的事情做得很好，後來又加了薔薔，她也是很另類的存在，幫節目加了很多分！」

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▲小S在節目去數度淚崩，呈現真實情緒。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

不過時隔一年再與派翠克搭檔，小S也忍不住開啟「吐槽模式」。她直言對方坐著主持時畫面比例「有點怪」，笑說：「不是說派翠克一定要站著，但他跟Sandy坐在一起的時候，頭看起來非常大，整個比例很不對勁，派翠克坐在那你會想說，他是來自電影魔戒的人物嗎？我看不出他的比例，對他一點都沒有加分，然後他坐在那邊感覺很不靈活，我就覺得實在看得不順眼！」一席話不改以往犀利風格，讓觀眾直呼：「熟悉的小S回來了！」