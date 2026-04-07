輝人高雄開唱險爆雷！　鬆口「MAMAMOO歌單」下秒：說了會被罵

▲ MAMAMOO輝人睽違4個月到高流開唱。（圖／讀者提供）



記者翁子涵／台北報導

MAMAMOO輝人睽違4個月再度來到高流舉辦《2026 Whee In LIVE In Kaohsiung [Springtime]》，除了個人作品外，也準備包含三位成員在內的solo組曲，談到接下來的合體計畫，她透露歌單已經決定好，卻在粉絲追問下欲言又止，直呼：「我如果說了會被罵啦！」

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▲▼輝人鬆口MAMAMOO歌單已定。（圖／讀者提供）



再度重返高雄，輝人這次以樂團編制呈現整場演出，也挑戰告五人的〈我想要佔據你〉，更準備其他三位成員的solo組曲，從Solar〈But I〉開始，接續Hwasa〈Good Goodbye〉、〈I’m a 光〉，以及Moonbyul〈TOUCHIN&MOVIN〉、Solar〈WANT〉，她透露特地選擇幾首過去未曾在團體演唱會舞台上演出的歌曲，一度擔心無法完整詮釋，由於每首歌氛圍不同，演唱時需要不斷轉換情緒，笑說自己唱到快要精神分裂。

當提到MAMAMOO即將合體展開巡迴，引發台下一陣尖叫，她搶先鬆口歌單已經決定，「其他成員應該沒想到我會在今天透露吧！」但隨即表示這個話題點到為止，開玩笑說不然會被成員們罵，面對台下粉絲們期待的水汪汪眼神，無奈笑說差點招架不住，沒想到竟有粉絲喊出：「被罵沒關係！」讓她哭笑不得。

由於演出前一天深夜才抵達高雄，輝人坦言沒有時間到處走走有點可惜，但有吃到美食仍相當滿足，特別提到粉絲在後台準備的蛋餅，還細數口感與味道，以及喝到好喝的奶茶。再過兩週即將迎來生日，粉絲也提前準備蛋糕替她慶生，原本準備開口唱歌的她突然聽到生日快樂歌，在台上笑得合不攏嘴，演出尾聲，輝人感謝木木們一同完成這場「Springtime」，並與大家相約下次再見。