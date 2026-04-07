《星光》歌手爆「鼻腔長腫塊」急停工！　久違回歸曝重磅喜訊

▲ 徐暐翔為影集演唱虐心歌曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

徐暐翔這次為初孟軒和鐘岳軒主演的 BL奇幻影集《向流星許願的我們》演唱劇中遺憾情歌虐心曲〈走到和你說好的地方〉，而徐暐翔過完年後就積極展開新專輯的錄製工作，日前也開心跟大家分享即將完工，新專輯一定在今年推出。

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▲ 徐暐翔身體和聲音狀況都已復原。（圖／索尼音樂提供）



去年徐暐翔身體出狀況，鼻腔出現腫塊，在進行治療後，身體和聲音狀況都已復原，並在過年後開始全力為新專輯衝刺，他也讓自己保持在最佳狀態，展開一連串的錄音工作。日前他開心表示，新專輯錄音即將完工，「謝謝大家的等待，從去年開始收歌、開會討論、磨合，最後收到許多好聽的歌曲，雖然延遲了一些，現在終於要準備和大家見面了！」

新歌歌詞從最初的炙熱，到後來的冷卻與疏離，像一段關係在時間裡慢慢降溫，停在朋友以上、戀人未滿的邊界，始終無法跨越。在錄音時，徐暐翔透露歌曲詮釋上難度很高，也花了許多時間去營造一種悶在心裡的情緒質地，以輕聲細語的動態堆疊出壓抑感，徐暐翔表示希望透過歌曲陪伴每一段來不及說出口的情感，讓那些藏在心裡、未曾說出的愛，都能被好好聽見。