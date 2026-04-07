台劇《乩身》完食心得「殺比鬼爛的人犯規嗎」！揭無解道德題：逃得了報應嗎

文／潘慧中

「我們是人，不是神。犯錯的人究竟要為自己的過錯付出多大的代價？」

《乩身》是一部編劇沒有要跟你玩留白手法的電視劇，透過太子爺與其乩身，對決終極boss六梵和其代理人的過程，去探討人性之間難以界定標準值的善與惡。既然世上本無絕對的黑白， 那麼關鍵就是在混沌中做出的抉擇，並在報應與代價到來時，為自己的自由意志負起全責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《乩身》8集一次全上架。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）



編劇想討論的重點大致上是相當清楚的。韓杰、陳七殺在第三集分別講了很有意思的話，前者理直氣壯地問：「太子爺要我殺惡鬼，但如果那個人爛得連鬼都不如，那我把他殺了，應該不犯規吧？」而普遍會被認為是惡人的後者卻說，「我當初跟六梵合作是為了報仇，黑道殺害我家人，這群人不配活著。我知道自己天理不容，但我以前從不殺無辜，我身為惡人，我知道惡有許多面貌，但我不一樣。」

▲韓杰、陳七殺的對打戲很精采。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）



對韓杰來說，陳七殺是惡人；對陳七殺而言，當年害父母雙亡的韓杰也非善類。編劇透過這兩段台詞，巧妙模糊了善與惡的界線。惡的面貌太複雜，當超級英雄變得過於強大，或許將與怪物無異。而這恰巧暴露了人性的一處盲區：罪惡形形色色，我們總習慣站在正義的一方，使出自認在制裁的手段。這部劇則讓我們從所謂的罪惡方，反向回看其淪陷細節。

編劇藉此建構出一座關於人性的善惡之橋：大眾所言的正義是橋面，讓人們的生活機能無虞；但那些令人不寒而慄的罪惡、曾犯下的過錯，卻深藏為支撐整座橋的橋墩。真正支撐著秩序運作的，往往是那些不被看見、永無止盡的黑暗代價。正如韓杰的「正義」是建立在痛苦的贖罪之上，陳七殺的「邪惡」則映照出更深層的沉淪。正義與罪惡看似是兩個極端，實則在暗地裡互為支撐，這也注定是一道永遠無解的哲學題。

▲▼柯震東飾演太子爺的乩身。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）



在這裡，劇組使用了震樂堂〈眾神出巡〉這首歌，歌詞提到「眾神出巡賜福眾生，斬妖除魔來護萬民」，激昂的旋律配上惡人被毀滅，似乎暗示著唯有神靈有資格制裁，「他逃得了法律，逃得了報應嗎？」看得好痛快，卻隱隱有股無力感。在現實裡，法律有時會失靈，而報應也未必會及時趕到。我們沒有乾坤圈或九龍神火罩，更多時候只能眼睜睜看著爛人活得安然無恙。結尾，葉芝苓說：「替我好好愛這個世界，雖然它亂糟糟的，好像連神明都束手無策，但我想，真正能改變世界的，可能是你我這些平凡人對未來的期望吧。」這話聽起來像希望，但我總覺得更像是對無力感的妥協。

雖然無力，卻又不是真的跌落谷底的無力，因為在《乩身》的世界觀裡，神明不是隨時下凡撥亂反正的救世主，祂們選擇了一種近乎沈默的放手，「神明不能夠直接干涉人世，特別是那些人應該自己出來面對的問題」，強迫我們應該自行解決困境。而當我們試圖在困境中尋求神諭，往往是因為害怕，往往是為了逃避選擇的重量，但同時「害怕」也最容易讓人入魔、交出做選擇的權利。

▲《乩身》改編自同名小說。（圖／翻攝自Facebook／Netflix）



太子爺跟一個人說：「上面已經給過你那麼多次機會了，但你每次都要選擇最壞的那條路，這是你自己選的。」

太子爺也跟另一個人說：「雖然你誤入歧途犯了錯，但你沒有逃避懲罰。」

旁門左道與正道僅在一念之間，凡人與魔的分野也不在於是否曾經清白，而在於是否有願意贖罪的覺悟。這種體認讓韓杰每一次與惡靈的肉搏，本質上都是在修補那座隨時可能崩塌的善惡之橋。編劇試圖告訴我們，在善惡的極端拉扯下，真正的英雄並非從不犯錯，而是在體悟到自己也可能成為怪物後，依然選擇守住人性最後一絲美好。於是，整部劇最終從「除魔」轉向「自省」，救贖從來不是神明的恩賜，而是當人看清惡的面貌、並與之共存後，仍願意為了心中尚未崩壞的善念，付出一生去償還。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄helenpan@ettoday.net