讚聲演唱會雙主題開炸！　阿Ben久違回歸舞台開唱

▲ 「阿Ben」白吉勝將登上 Legacy Taipei開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

讚聲演唱會6月由洪暐哲與「阿Ben」白吉勝接力登上 Legacy Taipei，分別於6月12日、6月14日開唱，洪暐哲形容這場演出像是在27歲的晚風裡練習溫柔，而阿Ben則超直接笑說：「真的很久沒這樣認真唱歌給大家聽了！」一個走感性路線，一個以音樂人姿態熱血回歸。

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▲ 洪暐哲將透過舞台傳達自己想說的話。（圖／寬宏藝術提供）



阿Ben這次將板凳樂團的成員找回來，要給歌迷難忘的夜晚，更強調這次所有歌曲都重新編制，「希望大家來會覺得很值得！」從13歲LA求學到接觸音樂 20 歲出道、一路唱到現在成為人夫、人父，他笑說：「角色變很多，但我還是最愛唱歌那個人！」加上好友黃鐙輝助陣、板凳樂團合體，黃鐙輝也預告會有「南港劉德華」橋段，請大家期待。

洪暐哲把27歲當作一個重要節點，將近年在音樂、戲劇與音樂劇的累積，整理成一場專場演出，洪暐哲坦言這場像是「總整理」，也是一次重新認識自己的機會，「終於可以好好把這些年想說的，用舞台講出來。」兩場將於4月10日中午十二點開賣，購票請洽寬宏售票。

