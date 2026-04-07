紅果AI短劇大翻車！「10大咖藝人遭換臉盜用」拍低俗片　聯手震怒開告

記者田暐瑋／綜合報導

大陸短劇近年來迅速在影視圈擴展市場，如今結合AI，製作一集僅需花費2小時，甚至可以全由1人完成，卻衍生出盜用藝人肖像及聲音等爭議，包括易烊千璽、鄧為、張婧儀、龔俊等10多位藝人都受害，藝人們的工作室紛紛發布聲明，強硬要求下架短劇，否則將採取法律手段。

藝人鄧為工作室6日強硬發聲，不滿肖像權被短劇平台AI換臉盜用，強調鄧為從未參與或授權任何相關短劇的製作，抨擊片方未經授權，利用AI技術將鄧為的肖像合成至短劇作品中，嚴重侵犯了肖像權和名譽權，已委託律師團隊展開法律維權程序，要求立即下架侵權影片。

▲鄧為遭短劇AI換臉（右）。（圖／翻攝自微博）



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聲明中明確提到，鄧為的肖像被合成到短劇《桃花簪》中，違反了「中華人民共和國民法典」第1019條和第1024條。事實上，不只鄧為，張婧儀、龔俊等10多位藝人也陸續發表聲明，抵制AI短劇盜用藝人肖像，網友紛紛怒斥「支持維權，AI換臉真的很噁心，不尊重演員」、「AI不該成為侵犯他人利益的工具」。

▲鄧為發聲明。（圖／翻攝自微博）



易烊千璽先前也被短劇AI換臉，熱度高達4000萬至7500萬次觀看數，鄧為的臉則是被用在低俗劇情的短劇，單日熱度超過3253萬，而張婧儀和龔俊也遭到AI合成，這些短劇的製作成本僅需3000至5000元人民幣（約1.4萬元至2.4萬元台幣），4人團隊在5天內可量產80集，形成了以「明星臉引流」獲利的灰色產業鏈。

▲多位藝人遭短劇AI換臉。（圖／翻攝自微博）