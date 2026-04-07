結婚15年！黃舒駿同框小24歲嫩妻　放閃文17萬朝聖：老婆太有氣質

記者陳芊秀／綜合報導

60歲資深音樂人黃舒駿以《馬不停蹄的憂傷》等經典作品走紅樂壇至今，他2011年與小24歲張菁芳結婚，當時45歲的他迎娶21歲的嫩妻曾轟動一時。夫妻倆至今結婚屆滿15年，他今（7）日曬出合照，慶祝兩人的「水晶婚」，貼文在threads超過17萬瀏覽。

▲黃舒駿與小24歲妻子慶祝結婚15周年。（圖／翻攝自Threads）

黃舒駿婚後凍齡

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黃舒駿感性寫道：「多麼幸福，讓我遇見你……我們的結婚十五週年。」接著他分享一系列在上海夜景餐廳下用餐的照片。照片中的黃舒駿身穿淺灰色西裝，不僅體態維持得宜，整體狀態相當凍齡，令網友驚呼留言「你都沒什麼老」、「因妻變年輕，哈」、「黃兄的顏值明明就前段班，被才華耽誤的偶像藝人」。

▲黃舒駿現年60歲，外型凍齡。（圖／翻攝自Threads）

小24歲嫩妻被讚「有氣質美」

而小24歲的老婆張菁芳更是網友關注焦點。現年約36歲的她，外貌卻維持得如同少女一般。她穿著粉色編織小香風連身裙，長髮披肩，白皙透亮的肌膚搭配精緻五官，依偎在黃舒駿身旁露出甜美笑容。無論是夫妻對飲香檳，還是與兒子、女兒的全家福中，其高顏值都令人驚豔。網友紛紛大讚：「好配，老婆好漂亮，而且是有氣質的那種美麗」、「太太好美喔！」、「愛人如養花」、「祝長長久久」。

▲網友稱讚黃舒駿妻子是有氣質的美。（圖／翻攝自Threads）