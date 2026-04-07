啦啦隊女神開車踩錯油門險出事！　畇二自爆自市民大道「擦撞一整排」

記者孟育民／台北報導

啦啦隊女神爭霸，從球場延伸到開車！富邦悍將啦啦隊成員禾羽開車車齡超過10年，受邀擔任《Yahoo車的試煉》主持人，原本對自己「老司機」車技信心滿滿，沒想到竟遭同樣擁有10年駕齡的強敵畇二踢館。兩人挑戰狹窄距離停車、有限時間輪壓目標物等超難關卡都輕而易舉，唯獨在三角鐵平衡考驗的關卡中，要求兩人在開彎道時保持車身平穩，不能讓三角鐵發出聲響，畇二說：「我完全抓不到離心力，這個技巧我真的不行。」

▲畇二、禾羽PK車技 。（圖／節目提供）

整場比賽下來也發現，禾羽開車屬於大膽派，被畇二笑稱是車速王。禾羽坦言自己平時喜歡追求速度感，甚至喜歡到會自己去體驗開賽車模擬器，禾羽許願：「如果有機會，很想挑戰開F1賽車。」不過開車技巧是練出來的，她透露剛考完駕照上路，曾在交流道太緊張，踩了煞車後卻忘了油門要踩哪；畇二狀況也沒好到那裏去，畇二說：「在這10年的開車經驗，也有幾次我都覺得差一點要出事，最可怕一次是我在市民大道上一個轉彎，距離沒抓好，右側被我嚕了一整條。」

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▲兩人開車都曾出包 。（圖／節目提供）

平時兩人都以車代步，畇二形容車子是她的行動衣櫃，因此她車的禁忌就是絕對不能抽菸；禾羽則是允許在車上吃東西，但絕對不能掉屑在車上。面對畇二踢館，禾羽坦言壓力不小，禾羽說：「開車這麼久很有信心，但第一次有來賓很怕被比下去，不過畇二真的開得很好，很少看到女生開得這麼順手。」畇二則認為禾羽開車技巧有98分的水準，還有2分的空間，就是可以再更好。

