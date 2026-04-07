劉以豪0偽裝逛超市！親民一幕全被拍 2.3萬人朝聖：這是什麼女友視角

記者潘慧中／綜合報導

劉以豪儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。他近日便在社群網站上傳一系列逛超市的照片，完全沒有偽裝的親民模樣，立刻吸引2.3萬人按讚朝聖直呼：「這是什麼女友視角！」

▲野生劉以豪逛超市。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）



照片中，可以看到劉以豪身穿一件深灰色的寬鬆素面短袖上衣，搭配深色修身長褲，整體造型簡約、俐落且不失質感。他一邊拎著採購籃，一邊對著鏡頭露出招牌的溫暖笑容，臉上迷人的酒窩清晰可見，散發出親切的男神氣場。

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▲劉以豪完全沒偽裝。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）



除了清新亮眼的外型，劉以豪隱藏在寬鬆上衣下的健壯身材也意外成為焦點。當他舉起手中選購的真空包裝鮮魚時，上臂因出力而顯現出極為緊實且發達的線條，展現出長年健身的自律成果。

▲▼劉以豪上傳很多張女友視角照。（圖／翻攝自Instagram／ryu19860812）



從背景顯然可見，劉以豪似乎正在海外進行拍攝，儘管如此，他依然堅持攝取原型食物，「要吃的健康真是不容易，很認真的來買食材」，還得說服自己一點也不想喝可樂，讓粉絲窺見他私下自律的一面。