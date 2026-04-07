陳妍希帶貨翻車！急道歉全額退款　官媒重砲警告：不是道歉就一筆勾銷

記者田暐瑋／綜合報導

大陸爆發保健品品牌「優思益」造假的重大事件，官媒央視踢爆該品牌宣稱的澳洲地址實為汽車維修廠，其進口背景、品牌故事及國際大獎皆是偽造，引發社會譁然。由於許多大咖明星都曾帶貨，如今翻車也更掀爭議，陳妍希也是其中一人，日前緊急發布道歉聲明，宣布將全面退款以示負責，此風波也引來大陸官媒重砲抨擊。

陳妍希2025年11月曾替該品牌帶貨，如今爆發造假，工作室2日發表正式的致歉聲明，承認選品監控不力，作為公眾人物未能履行應有的審核義務，對消費者造成了困擾，工作室表示將無條件全額退款，無論產品是否開封，均可辦理退款。

▲陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）



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為了彌補消費者的損失，陳妍希工作室將先行墊付退款，並承諾在確認訂單後72小時內完成退款，還宣布立即終止與該品牌的所有合作，並加強未來品牌的審核與監督機制，升級選品流程，以避免類似事件再次發生。此舉備受網友讚賞，認為她「不回避、不推諉」顯得非常有誠意。

不只如此，大陸官媒《人民日報》也發文抨擊該品牌，並針對藝人在直播帶貨上應負起的責任，指出多位明星主播在推廣產品時，沒確實查明來源，導致消費者受到誤導，警告未來要帶貨前必須做足準備工作，否則將視同違法，「這絕非一句『不知情』、『已解約』就能脫責，更遠非一句道歉就一筆勾銷。」

▲陳妍希。（圖／翻攝自微博／陳妍希michelle）