賈永婕遭老公控大頭症！「私開家族群組」吐槽　小S爆收求助訊息

記者孟育民／台北報導

由金鐘主持人小S（徐熙娣）與派翠克領軍的《小姐不熙娣》，日前兩人直播流量驚人衝破百萬，今早更傳出收視喜訊。小S回歸後的首集外景特輯獲得廣大迴響，在30-44歲女性觀眾群中表現尤其亮眼，分眾收視飆至0.73，一舉霸佔有線頻道同時段節目排名第一！為了回饋觀眾熱情，節目於今（7日）乘勝追擊，祭出先前引起網路熱議的賈永婕合體「台北101外景特輯」。小S一踏入台北101辦公大樓，隨即受到全體員工熱烈的列隊歡迎，尖叫聲不斷。

▲小S踏入台北101辦公大樓，受全體員工熱烈歡迎。（圖／東森綜合台提供）

節目中，小S大力誇讚賈永婕接任董事長後的亮眼成績，特別是前陣子「ALEX 爬台北101」的話題，成功讓世界看見台北101。賈永婕自豪表示那場仗「打得很漂亮」，但也坦言至今仍會收到「黑函」攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，小S忍不住爆料賈永婕是她看過「最愛跟網友吵架的人」，甚至吵到讓老公都忍不住傳訊息向小S求救：「賈永婕現在有嚴重的大頭症加自戀，希望妳能好好制止她。」賈永婕也自爆，老公與家人甚至開了一個叫「賈董不懂」的群組，專門在裡面抱怨她的大頭症。儘管如此，小S身為閨蜜仍大讚賈永婕「吵得很好、直攻不倒」，見證兩人相扶持的深厚姊妹情。

▲▼小S和賈永婕展現閨蜜情。（圖／東森綜合台提供）

當眾人進到賈永婕的辦公室時，小S意外發現牆上竟掛著女兒Lily的畫作，讓她感動驚呼：「竟然把我女兒的畫放在辦公室，妳好夠義氣！」派翠克隨即補槍問：「這畫看起來歪歪的，是不是剛掛上去？」賈永婕真心回應：「我從買到現在就掛在這了」下一秒卻幽默補刀：「其實是因為放家裡也不知道要掛哪」，讓感人氣氛瞬間破功。

▲▼小S直闖賈永婕辦公室，發現牆上掛著女兒Lily的畫作。（圖／東森綜合台提供）



為了不虛此行，小S向賈永婕協商點亮台北101燈光宣傳「S姐回歸」。賈永婕大方提出可以讓小S圓夢，但條件是兩人必須挑戰台北101公益垂直馬拉松。小S聽聞後不屑笑稱：「不好意思，我只爬外面！」沒想到賈永婕秒回：「妳敢爬我就敢開放！」嚇得小S立刻嘴軟問：「萬一爬到暴斃怎麼辦？」賈永婕則神回：「那我會幫妳點燈（歡送）啊！」最後，小S更拖派翠克下水一同參加台北101公益垂直馬拉松，並期待點燈秀出「S姐回歸小姐不熙娣❤️（愛心符號）派」。



