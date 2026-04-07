賀一航沒演卻出現在海報！　媳婦開槓高流：也不問我公公的意願　

▲星二代曾治豪是賀一航的兒子。（圖／翻攝自曾治豪臉書）



記者翁子涵／台北報導

由高雄流行音樂中心打造、楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》，將於4月10日正式上映，主視覺海報卻意外掀起討論，畫面中集結多位已故藝人肖像，其中包含辭世多年的賀一航，但他並未出現在演出名單中，引發家屬質疑，賀一航媳婦、曾治豪妻子透過社群發聲，直言：「也不問一下我公公的意願要不要演⋯」對於肖像使用表達不滿，引發討論。

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▲賀一航出現在海報。（圖／翻攝自臉書）



據了解，該片早在3月底宣傳活動時便公開主視覺。《高雄有顆藍寶石》內容結合藍寶石演唱會演出片段與人物訪談，並穿插大量歌廳秀時期的珍貴影像資料，因此演出名單涵蓋不同時期的藝人。不過海報設計偏向象徵性呈現，選用當年具代表性的秀場人物形象，並非每位出現在視覺中的人物都實際出現在影片史料中，也因此未全數列名。

面對爭議，高流回應表示：「已取得賀一航大哥的太太Judy姐同意，《高雄有顆藍寶石》感謝賀一航大哥家人們的授權支持，因溝通時間差造成誤解再次致歉，將持續完善溝通細緻度，為保存藍寶石大歌廳時代回憶持續努力，感謝關心。」並表示授權已由遺孀完成，但部分家屬未同步掌握資訊，才造成此次誤解。

