郭碧婷爸爸連假住院！　罹肺癌病史網急壞…PO病床照親回身體現況

記者陳芊秀／綜合報導

女星郭碧婷的爸爸時常在社群平台分享美食與生活，深受網友喜愛。而他近日更新動態，透露清明連假期間「住進病房了」，引發大批粉絲憂心。對此，他也在留言區親自揭開住院原因。

▲郭碧婷爸爸透露住院了！親回身體現況。（圖／翻攝自微博、小紅書）

郭爸爸在社群平台公開在病房的自拍照。照片中，他身穿淺綠色的碎花病服，戴著招牌的黑框眼鏡，背景可以看到整潔的病床、條紋枕頭以及點滴架。雖然身處醫院，但郭爸爸的神情顯得相當平靜，雙頰紅潤，氣色看起來並無大礙，發文寫道：「住進病房了，今天還是放假日，病房空的。」

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由於郭爸爸過去曾有抗肺癌經歷，不少網友擔心是否為癌症影響。對此，郭爸爸也特別澄清：「我這次是心血管的問題，不是治療癌症，癌病我現在沒在治療了。」他透露這次住院的主要目的是為了心血管檢查，但也語帶憂心地表示：「這次檢查不知要裝幾隻支架」，並祈求過程能「一確順力（切順利）」。

此外，郭爸爸提到護理師說他「鉀離子高」，並點名了自己的飲食地雷：「原來小蕃茄、低鈉鹽和低鈉醬油，都是高鉀食物」，坦言過去竟然還天天吃，對於健康的飲食常識感到意外。還有眼尖網友從郭爸爸拍攝的照片發現他住三人房，對此本人也答道：「有和護士說有雙人房再幫我換。」