黃鐙輝暫別舞台「哭到講不出話」影響演出！淚崩真心話惹觀眾鼻酸

記者黃庠棻／台北報導

瘋戲樂工作室2026年首檔作品《櫻子媽媽與她的三個男人》，在4月5日最終場迎來首週最動人的壓軸時刻。黃鐙輝在首演時才笑喊「演完這次，下次要下輩子了」，沒想到最終場情緒潰堤，當場大淚崩，數度哭到無法自已，甚至一度影響演出狀態。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

黃鐙輝在謝幕時哽咽表示「要當一個音樂劇演員，你不能哭，因為哭了就沒辦法唱歌，但我有很多次真的哭到唱不出來，這部戲真的太好看了。」一番真情流露也感染全場觀眾。

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▲黃鐙輝淚崩到說不出話。（圖／我在娛樂提供）

不僅如此，黃鐙輝更感性說道「我畢業了，但還有很多人還沒看到，你們會跟大家說我們很好看吧？」更直言「如果這部戲可以繼續演下去，我就不用退出劇場圈了，我的未來就交給你們了。」情緒真摯又帶點幽默，讓現場笑中帶淚。

▲黃鐙輝淚崩到說不出話。（圖／我在娛樂提供）

導演楊景翔也笑回「雖然很真性情，但情勒得很嚴重，算是高級情勒！」一句話再度引爆全場笑聲，也為這段動人時刻留下最精彩註解。

▲黃鐙輝淚崩到說不出話。（圖／我在娛樂提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》由方宥心領銜主演，攜手凱爾、黃鐙輝、王為與謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置，4月3日至5日由凱爾與黃鐙輝登場，4月9日至12日則由王為與謝孟庭接棒。全劇由三位演員分飾九個角色，在舞台上快速切換身分與命運。





▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

演出亦規劃「舞台互動區座位」，部分觀眾可近距離觀看演出，彷彿成為Sakura酒店的一份子，沉浸在角色與故事之間。本劇由編劇詹傑、導演楊景翔攜手打造，音樂選自許富凱《五木大学》專輯及過往作品，由王希文擔任音樂執導與藝術總監。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）



作品以條通文化為靈感，在人情冷暖之間描繪一名女性從女孩到女人的成長歷程，在半甲子的時間跨度中交織情感與命運。透過音樂與戲劇交錯鋪陳，讓觀眾在歡笑與淚水之間，看見屬於自己的生命片段。

▲《櫻子媽媽與她的三個男人》由黃鐙輝、方宥心、凱爾等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出，共計10場，購票請洽OPENTIX。更多演出資訊請關注瘋戲樂工作室官方社群平台。