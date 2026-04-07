陸女星驚爆罹「橋本病」！戒吃外賣自救　眩暈乏力3年：這病沒藥醫

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星李若嘉曾演出《楚喬傳》、《通天狄仁傑》、《長樂曲》等夯劇，近日透露罹患「橋本病」，出現乏力眩暈等症狀，現在必須戒掉外賣，轉向健康飲食以管理病情。

李若嘉5日在vlog中坦言確診「橋本病」，即為一種甲狀腺疾病，自2021年起已出現持續性乏力、關節疼痛及眩暈等症狀，這個疾病主要發生在30至50歲的女性中，約90%的患者為女性，因為沒有根治方法，只能從生活作息上調整，現在已戒掉吃外賣的習慣，飲食上採取健康原型食物，減少加工食品的攝取。

▲李若嘉驚爆罹橋本病。（圖／翻攝自微博）



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橋本甲狀腺炎是一種自身免疫性疾病，由於免疫系統錯誤地攻擊甲狀腺，導致身體慢性發炎及功能減退，專家指出，這個疾病的病程隱匿且進展緩慢，患者在早期往往無明顯症狀，許多人是在例行體檢中偶然發現的，雖然目前尚無根治方法，但通過調整作息及飲食可以有效控制病情。

李若嘉強調飲食調整的重要性，現在都選擇自煮以控制碘鹽和添加物的攝取，此外還積極運動，保持規律作息，醫學專家表示，雖然情緒壓力可能是誘因之一，但核心問題在於免疫系統的紊亂，常吃外賣並非直接病因，高碘、高添加劑的飲食可能加重發炎。

▲李若嘉驚爆罹橋本病。（圖／翻攝自微博）

