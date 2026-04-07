帶行動電源搭機「現在竟有新規定」！采子驚：太多不知道的常識了

記者潘慧中／綜合報導

采子（謝采紋）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日準備搭機出國前，在機場緊急分享了一則重要的飛安新規定，「真的有太多不知道的常識了！」

▲采子搭機前在機場緊急分享了一則重要的飛安新規定。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



采子7日在Instagram限時動態分享了在機場的畫面，神情顯得有些驚訝，「現在竟然有這個新的規定了！我今天出門才收到家人的訊息。」根據她收到的資訊，旅客現在攜帶行動電源上飛機時，必須將電源上的插孔「全部貼起來」，這項看似微小卻關鍵的動作，是為了確保航行過程中的電子產品安全。

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▲采子事前不知道有這項新規定。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



照片中，只見采子戴著黑色口罩，手中拿著行動電源，「幸好有多帶膠帶跟夾鏈袋！」她坦言，過去對於攜帶行動電源的認知僅限於「不能放在行李箱裡，要放在手提袋」以及「上飛機不能充電」。然而現在要求必須將插孔貼住後，再放入夾鏈袋內才能帶出去，新的SOP讓她嘖嘖稱奇。

▲采子慶幸自己有多帶膠帶跟夾鏈袋。（圖／翻攝自Instagram／magic_in_me0727）



面對這項新規定，采子決定第一時間發動態向大眾普及這項飛安知識。她呼籲所有準備出國的民眾，務必記住這些細節，以免在安檢時遇到困難，「真的有太多不知道的常識了」，希望大家都能行前做足功課，順利啟程。