大胃女王來台吃到飽「店員突嚴肅上前」！嚇：該不會被列黑名單 結局神反轉

記者潘慧中／綜合報導

日本知名大胃女王安潔拉佐藤（アンジェラ佐藤）4日抵台開啟美食之旅，7日卻突然在社群網站分享一段令她大感「衝擊」的用餐經歷，「在台灣吃到飽餐廳做好『被列入黑名單』的心理準備，結果竟然發生了意想不到的事…！」

▲安潔拉佐藤分享近日來台用餐的經歷。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）



已經來到台灣數日的安潔拉佐藤，在沈寂3天後終於興奮發文與粉絲互動。她透露6日中午前往一間吃到飽餐廳用餐，在席間發揮大胃王本色，「像平常一樣一直吃一直吃一直吃一直狂吃。」然而，正當她全神貫注享受美食之際，一名店員突然帶著嚴肅的表情朝她走過來，讓當下的氣氛瞬間變得有些緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲安潔拉佐藤4日抵達台灣開啟美食之旅。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）



面對店員嚴肅的神情，安潔拉佐藤心裡瞬間閃過不祥的念頭，「啊，糟了。這該不會是在台灣第一次被列入黑名單吧？（在日本我可是被吃到飽店禁止入店過12間）」

結果，店員只是語氣平靜地說：「已經有其他客人幫您把餐費全部付清了。」安潔拉佐藤當場傻眼，「蛤？完全無法理解發生什麼事。」原來現場有客人悄悄幫忙買單後就離開了，「什麼都沒說…等一下！！！也太帥了吧！！！！」

▲▼安潔拉佐藤是知名大胃女王。（圖／翻攝自Instagram／angela_satou）



得知被陌生人請客後，安潔拉佐藤既激動又遺憾，不斷在腦中回想可能的對象，「是後面那桌的兩位女生嗎？還是那位一個人默默吃飯的男生呢？」對於沒辦法當面致謝，她感到非常焦慮，「至少讓我知道名字也好啊！」

雖然不知道對方的身分，安潔拉佐藤仍決定透過網路公開致謝，誠「真的非常非常感謝您，台灣人的溫柔與這種貼心的心意，又再次療癒了我的心（還有我的胃）。如果哪天有機會再次見到您，下一次一定換我請客！！！」