李昇基驚爆二度遭欠薪！公司「7個月沒發薪水」　他查帳被拒怒解約

記者田暐瑋／綜合報導

李昇基才剛來台和李洪基合體開唱，7日被報導與經紀公司解約，原因是已超過7個月未收到工作人員工資，「為防止在現場辛苦的工作人員面臨費用被拖欠的情況，我們不得不做出解約的決定。」

李昇基自2022年底離開簽約超過18年的前東家後，轉入新公司Big Planet Made，怎料如今再次面臨工資拖欠問題，李昇基表示，自去年9月至今，公司並未正確支付李昇基的酬勞，另外包括工作人員及外部公司相關費用等，也並未如期支付，為了確保帳務透明，他曾要求查閱相關文件，但公司未給出正當理由就予以拒絕。

▲李昇基。（圖／記者周宸亘攝）



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對於公司的消極態度，李昇基在3月底委託律師解約，目前合約已完全終止。不過Big Planet Made娛樂對此表示：「目前我們正在全力以赴促進經營正常化，並持續協商以便相關事宜能夠圓滿解決。」事實上，Big Planet Made過去也傳出與泰民及THE BOYZ等藝人的解約傳聞，被猜測公司內部可能暗藏危機。

李昇基2022年時也因與前公司Hook娛樂的結算款問題產生衝突，當時他表示在18年間未收到任何音源結算款，風波鬧大後，前東家在同年12月支付了包括結算款及利息在內的4100萬韓元，最後雙方分道揚鑣，沒想到如今的新公司仍爆出同樣風波。