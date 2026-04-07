江語晨深夜求救「急需加州律師」！人在大陸錄《浪姐》開庭時間趕

記者陳芊秀／綜合報導

女星江語晨正在大陸參加《乘風2026》（浪姐7），今日（7）凌晨突然在微博發布緊急求救訊息。她凌晨1點多焦急寫下：「緊急需要加州的律師，4/7 早上8點半能出庭！」文字中充滿急迫感，並附上美國法院的排期截圖。她過去曾參與周杰倫《最長的電影》MV演出，被受封「J女郎」，去年宣布與美國機師丈夫離婚。

▲江語晨深夜發文求救：「急需加州律師。」（圖／翻攝自微博）

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江語晨在微博發文：「需要找加州的律師，4/7早上能出庭的。」她隨後在配圖中貼出一張文字截圖，內容顯示該場聽證會預計於2026年4月7日早上8點15分在「El Dorado County Superior Court」第5法庭進行。

截圖文字提及「regarding temporary」（關於臨時……），後半部雖被遮擋，但外界推測可能涉及臨時禁制令或其他緊急民事處分。由於江語晨目前正全心投入《浪姐7》的密集錄製與訓練，此次遠在美國加州的突發法律事件，顯然讓她措手不及。

▲江語晨需要律師7日早上8點15分出庭。（圖／翻攝自微博）

江語晨深夜發出的求救，瞬間驚動大批網友活應「怎麼了姐姐，別著急我們幫你轉發看看能不能幫上忙」、「姐姐怎麼了！不要著急！」有人建議「姐姐你通過港澳那邊的律師應該能夠幫助聯繫到加州的律師，可能直接聯繫時間短的情況下比較困難」、「姐姐可以問問身邊香港的姐姐有沒有認識香港的律師，香港的律師可能會認識加州律師」。其中也有人憂心是與離婚相關的事宜。

​​​​而江語晨工作室最新回應：「目前有在聯繫律師了，謝謝大家。」

▲江語晨工作室凌晨回應「目前有在聯繫律師」。（圖／翻攝自微博）