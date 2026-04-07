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陳文茜打3個月超高劑量類固醇！「醜到變形才能放下」深夜曬近照

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜長期與黑色素癌搏鬥，平時會透過社群來分享抗病心聲，並於3月25日迎接68歲生日。她7日更新動態，透露因施打三個月超高劑量類固醇，自嘲「完全變成另一個人」。

▲▼陳文茜打3個月高劑量類固醇：醜到變形才能放下。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜抗癌，透露打了3個月高劑量類固醇。（圖／翻攝自臉書）

對於生命的磨難，陳文茜感悟失去並非瞬間崩塌，而是一場漫長的浸潤，因此更要抓住每個瞬間。她描述深夜在醫院看盡急診室如暴雨般的生死傷病，自己則苦中作樂，將醫院長廊當成街頭逛逛。雖然原本想挺直背脊去忘憂湖中的天鵝，卻因雨天受阻，只能坐著輪椅在大廳想像轉動的人生。

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在曝光的照片中，陳文茜戴著白色大墨鏡、頭頂髮捲，雙手橫向伸展，自嘲這組照片「如挪吒出巡」；另一張則捕捉她在醫院深邃長廊坐著輪椅的身影。她還許願明年此時帶著特別護理師們組團一起去賞櫻花，「我的命一半是他們照顧，救回來的，我會活下來帶著這些女孩們㘣櫻花夢」。

▲▼陳文茜打3個月高劑量類固醇：醜到變形才能放下。（圖／翻攝自臉書）

▲▼陳文茜打3個月高劑量類固醇：醜到變形才能放下。（圖／翻攝自臉書）

▲陳文茜曬近照。（圖／翻攝自臉書）

而陳文茜也透露，自己打了3個月的超高劑量類固醇，「我完全變成另一個人。醜嗎？Yes。在乎嗎？一點點。」她坦言：「人總會醜到變形到一個地步，才能徹底放下外相的迷惘追求。」字裡行間都展現堅強的決心。

網友紛紛留言打氣「小茜！約會在春季！不要多想，活出最美的一刻，就是」、「期待看到你們與櫻花比美的照片喔！給你滿滿的祝福」、「願文茜姐櫻花行成團，祝福您」、「哪裡醜～～這麼豁達自在的人，自帶光芒」。

【陳文茜全文】

我們總以為，失去是一場瞬間的崩塌，後來才明白，它是一場漫長的、無聲的浸潤。
抓住每一個瞬間，許一個大願望，再苦的身體也會輕飄起來。
深夜在醫院，這裡來來去去都是慌張的人，至親的病痛或離世，在急診室如一場暴雨。
活下來的，如餘生漫長的生死傷病對話。
我把醫院長廊當街頭逛逛，本來想前往探望忘憂湖中的天鵝，告訴他們，我終於可以站起來，挺著背，餵食他們。
無奈天飄著雨，雨還不小，只好回到醫院大廳，坐著輪椅，想像轉動的人生。
這幾天日本櫻花盛開，我許願明年此時帶著照顧我的特別護理師們組團一起去賞櫻花。我的命一半是他們照顧，救回來的，我會活下來帶著這些女孩們㘣櫻花夢。
這些天，特別疲倦。想想那些放不下疼痛抱怨的人，自己成了頭頂揮之不去的烏雲。
在無數個不經意的瞬間，我不會將自己淋得狼狽不堪。
於是留下了以下如挪吒出巡的照片。
打了超級三個月的超高劑量類固醇，我完全變成另一個人。
醜嗎？Yes。在乎嗎？－點點。
人總會醜到變形到一個地步，才能徹底放下外相的迷惘追求。

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陳文茜

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