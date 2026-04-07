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網紅禪師熊仁謙回應了！「遭控硬上人妻」黑歷史連環爆：進入法律程序

網紅禪師淫人妻3／熊仁謙渣男黑歷史連環爆　遭控性侵奪人妻回應了

▲網紅禪師熊仁謙（前中）人氣很高，今年初還演出電影《啵me之我的青春住了鬼》。（風暴國際提供）

圖文／鏡週刊

Ｂ先生說，Ａ小姐向他訴苦後，他請Ａ小姐找認識的師父求助，結果查出熊仁謙用下藥、下咒的手法設計Ａ小姐。Ａ小姐還發現，受害者不只她一人，熊用同樣手法在網路獵豔多年，將女生約出來後硬上，事後再說要跟對方交往，避免被告，最高紀錄同時劈腿八名女子。

為了討公道，Ａ小姐扮起柯南，找到多名受害者，最後跟熊仁謙攤牌，但熊卻不認錯，仍對Ａ小姐情緒勒索，反控Ａ小姐害他心理受傷，甚至把性侵Ａ小姐說成「二人相知相惜」，還說：「我的確把妳連根拔起，放到新的盆栽裡，但妳卻弄爆新盆栽！」暗指她不懂珍惜、不知好歹。

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網紅禪師淫人妻3／熊仁謙渣男黑歷史連環爆　遭控性侵奪人妻回應了

▲熊仁謙爭議不少，他的廟宇「度母之家」還曾遭人砸店、潑漆。（讀者提供）

不過，Ａ小姐態度堅定，熊仁謙自知理虧，擔心事情鬧大，改口說要支付她精神賠償金及身心科醫療費用，直到她狀態改善為止。Ａ小姐丈夫得知後，控告熊侵害配偶權，後來熊與Ａ夫達成和解、Ａ夫撤告，但Ａ小姐的身心狀況仍然很差，友人Ｂ先生看不下去，才決定挺身而出幫她發聲。

本刊調查，熊仁謙爆出桃色糾紛已不是第一回，早在五年前，他的前女友就爆料他是「宗教界時間管理大師」，劈腿五名粉絲，指控他用pua手段騙感情、騙身體，貶低女生尊嚴、射後不理，是道貌岸然的偽君子、專玩漂亮讀者。熊則反駁是感情糾紛並提告，後來雙方達成和解，事件才落幕。

網紅禪師淫人妻3／熊仁謙渣男黑歷史連環爆　遭控性侵奪人妻回應了

▲去年5月，熊仁謙就被踢爆性騷、侵害至少3名女性。（翻攝臉書）

此外，本刊還接獲不少爆料，說熊仁謙目前仍持續獵豔，對象包括網紅，還會跟女藝人炫耀戰績，甚至害多人懷孕、墮胎，並且強拍性愛影片，就算被抓包劈腿，他也會怪女生不好，害他「到處亂Ｘ」。最扯的是，熊遭爆料之後，懷疑某前任參與其中，竟放話要找黑道打她、公開二人的性愛影片，完全沒有自我檢討，行徑十分惡劣！

針對相關指控，熊仁謙一概否認，強調是遭惡意抹黑，另外，他也表示，部分爭議仍在訴訟中或已經達成和解，目前不便對外說明。

熊仁謙律師聲明全文如下：

一、就新聞所述涉及本人之相關指控，包括所謂約會強暴、同時交往多名女性等情節，均屬未經查證且與事實不符之不實內容。本人對上開指述一概予以嚴正否認，並重申從未有相關不法或不當行為。相關報導與指控顯係以片面或失實資訊拼湊而成，對本人名譽已造成重大影響，實有予以澄清之必要。

二、本人過往相關募款及活動，均係依法進行，並無任何違法或不當情事。對於外界流傳之不實言論，請社會大眾勿輕信未經證實之消息，以免受不實資訊誤導。

三、另就部分已歷時久遠，進入法律程序或雙方協議處理之事項,業已達成和解,並附有保密約定。基於尊重相關約定及避免對他人造成不必要之困擾，本人不再就該等事項另行回應。

四、對於任何不實指控或惡意散布不實言論之行為，本人保留一切法律上之權利。

五、據此，依本所當事人委任意旨，爱為此聲明，以正視聽。倘仍有特定人士散布不實訊息。抑或惡意造謠詆毀名譽，本所將依當事人委任意旨，提起民事損害賠償及刑事誹謗之訴訟，以維權益。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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