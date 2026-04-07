網紅禪師「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因！洗腦話術爆：幾下就好

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熊仁謙「女生都想停我塔台上」瞎扯濫情原因！洗腦話術爆：幾下就好

網紅禪師淫人妻1／誘騙人妻到尼泊爾寺廟逞欲　他靠賣慘撩女超噁爛

▲熊仁謙（右）把人妻A小姐（左）帶到尼泊爾修行，趁機下藥迷姦，害她懷孕。（示意畫面，AI繪圖Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

台北市婦幼警察隊日前接獲衛福部113專線通報，說人妻Ａ小姐自述曾在海外遭「網紅禪師」熊仁謙下藥迷姦、害她懷孕，事後還以她的家人要脅，逼她交往，讓她身心長期遭受折磨，最後精神崩潰，找上113求助，警方獲報後已聯繫上Ａ小姐，後續將視她的身心狀況，協助完成報案程序。

本刊調查，遭控迷姦人妻的熊仁謙大有來頭，今年32歲，是大寶法王在台灣的首席弟子，10歲出家、12歲便赴印度修習藏傳佛教，十多年前返台還俗、推廣佛教，並且經營YouTube頻道，目前訂閱數已衝破40萬，人氣非常高，今年初還演出電影《我的青春住了鬼》，跟藝人邵雨薇、賴雅妍有不少對手戲，也上了娛樂新聞。

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網紅禪師淫人妻1／誘騙人妻到尼泊爾寺廟逞欲　他靠賣慘撩女超噁爛

▲網紅禪師熊仁謙（前中）人氣很高，今年初還演出電影《啵me之我的青春住了鬼》。（風暴國際提供）

不過，形象正面的他，卻被多人指控是渣男、惡狼！Ａ小姐的友人Ｂ先生告訴本刊，前年9月，熊仁謙在IG看到Ａ小姐對佛法有興趣，便主動搭訕，從佛經聊到育兒經，互動如姐妹。熊還說自己曾經出家、是虔誠的佛教徒，而且擁有人脈、資源，最後約她到尼泊爾的寺廟修行，還強調香客房男女分室，Ａ小姐因此心動答應。

網紅禪師淫人妻1／誘騙人妻到尼泊爾寺廟逞欲　他靠賣慘撩女超噁爛

▲網紅禪師熊仁謙（圖）是大寶法王在台首席弟子，時常在法會上開講。（翻攝熊仁謙YouTube）

前年10月，熊仁謙與Ａ小姐初次碰面，並一同搭機飛往尼泊爾，熊對Ａ小姐掏心掏肺，很快拉近彼此的距離，後來熊還賣慘，說自己的母親篤信佛教，懷孕時就打算把他當成祭品，他在年紀很小的時候，被丟到寺廟出家，甚至說自己曾被喇嘛「欺負」、身心受創。

網紅禪師淫人妻1／誘騙人妻到尼泊爾寺廟逞欲　他靠賣慘撩女超噁爛

▲熊仁謙把A小姐帶到尼泊爾的普拉哈里寺（圖），並在香客房迷姦對方。（翻攝GoogleMaps）

熊仁謙賣完慘，又向Ａ小姐懺悔，表示自己童年的創傷，導致他濫情，還說自己是菩薩轉世，不知道為什麼女生都很愛他，甚至自比航空母艦，說女生就像無人機，都想停在他的塔台上。身為人母的Ａ小姐對於他的童年遭遇感到同情，加上二人相處時，熊除了自信爆棚之外，表現並無異狀，也有保持男女邊界感，所以讓她卸下心防。

網紅禪師淫人妻2／性侵害懷孕還逼生子離婚　熊仁謙荒謬洗腦話術曝光

▲熊仁謙打著大寶法王的旗號，在台灣吸引不少信徒。（翻攝羅卓仁謙臉書）

按照原訂計畫，Ａ小姐跟熊仁謙順利抵達尼泊爾的普拉哈里寺，不過，Ａ小姐發現，當地人煙稀少、交通不便，不適合女生獨旅，與預期有一些出入。另一方面，熊特意提醒Ａ小姐，因為氣場的關係，入廟後可能會不舒服，Ａ小姐還不以為意，但進入香客房後，她發現與熊的房間可以互通，正有意換房，這時熊倒了杯水給她喝，她喝完後心跳加速、全身發抖、幾近休克。

網紅禪師淫人妻2／性侵害懷孕還逼生子離婚　熊仁謙荒謬洗腦話術曝光

▲熊仁謙常透過網路社群搭訕女子，最多甚至劈腿8人。（讀者提供）

熊仁謙則解釋，因為Ａ小姐身上有其他道場的能量，所以被寺廟護法處罰，要她先休息，但她的狀態卻越來越差，閉眼就出現雜訊，腦中也不斷出現「讓熊仁謙抱緊」的聲音，她則死命抗拒。熊見狀，走近Ａ小姐床邊，示意幫她穩定情緒，卻趁機上下其手，接著告訴她：「親一下就好！」又說：「不會放進去！」最後改口表示：「幾下就好！」並不顧Ａ小姐抵抗，硬上得逞。

網紅禪師淫人妻2／性侵害懷孕還逼生子離婚　熊仁謙荒謬洗腦話術曝光

▲熊仁謙（左）在YouTube頻道分享追求女生的方法，被誇讚很有一套。（翻攝禪師不打坐YouTube）

由於寺廟位於尼泊爾深山，裡面的僧侶都是熊仁謙熟識的西藏人，再加上語言不通，Ａ小姐孤立無援，她怕翻臉會惹怒個性偏激的熊、被他殺害棄屍，所以被性侵後假裝對熊言聽計從。熊則不斷對Ａ小姐洗腦，強調很愛她、會好好照顧她，還說Ａ小姐的老公知情後也不會原諒她，要她聽話、跟他交往，如果敢反抗，就要找人「處理」她老公。

身處異地的Ａ小姐無助又害怕，出現「斯德哥爾摩症候群」，接下來幾天，熊仁謙也沒放過她，甚至多次在床上逼問她：「我們在侵害配偶權嗎？是侵害誰的配偶權？」還說Ａ小姐是為了跟他上床，才答應出國，不斷羞辱Ａ小姐。Ａ小姐本以為撐到返台就可以解脫，沒想到卻意外懷孕。

Ａ小姐懷孕後心神不寧，老公查看手機、得知真相，二人大吵，熊仁謙見有機可乘，要Ａ小姐生下孩子，還說大寶法王告訴他，小孩是不動明王轉世，會出錢找律師幫她打離婚官司，並要她離開常去的道場，甚至說如果Ａ小姐不告而別，他會像以前一樣去外面「弄」其他女生，要Ａ小姐答應與他共組家庭。

網紅禪師淫人妻2／性侵害懷孕還逼生子離婚　熊仁謙荒謬洗腦話術曝光

▲遭熊仁謙迷姦的A小姐回台後，向友人哭訴，並還原事發過程。（示意畫面）

不過，Ａ小姐還算清醒，堅持要熊仁謙帶她拿掉小孩，婦產科醫師檢查時，發現她被感染，研判熊的性生活不單純，要熊也做檢查。Ａ小姐越想越怕，驚覺她與熊相遇之後，發生了很多不合理的事情，私下調查後才發現，自己遇上心理變態的惡狼。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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