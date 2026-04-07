秘戀曾敬驊藏不住！　美妝網紅小帳互關「媽媽也追蹤」網上早傳開

▲3月29日15時07分，網紅羅念從曾敬驊家出門，然後搭多元計程車去喝咖啡。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

去年底曾敬驊以《我家的事》奪下金馬獎最佳男配角，受訪時難得透露自己已單身1年多，也坦承有正在努力認識的圈外對象，但細節則是「祕密」。本刊直擊，曾敬驊果然把戀情藏得頗好，對象其實是擁有17萬粉絲追蹤的網紅羅念，兩人不僅分頭行動，還會約在男方家中，甚至另找友人掩護；此外，這段祕戀早已在網路上悄悄傳開。

雖然許多時間曾敬驊多半忙於工作，偶爾則外出運動，生活看來頗為單純。只是他與羅念檯面上看似沒有交集，近來卻有網友發現，兩人在社群上除了彼此追蹤，就連小帳也互相關注；不僅如此，羅念的母親也被發現有追蹤曾敬驊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅念IG有近17萬追蹤數，在網路上小有知名度。（圖／翻攝自羅念IG）

▲前陣子網路傳出曾敬驊與羅念悄悄交往，並爆料了社群互動的證據。（翻攝自Threads）

羅念因參與校園影音頻道《一起上學吧》而受到關注，IG擁有16.6萬粉絲，內容多半圍繞彩妝、保養、美妝時尚與日常話題；曾以「中壢家商校花」身分出道的新生代演員許紫柔，也曾在IG短影片中貼出支持曾敬驊電影《我家的事》的內容，畫面裡還拍到羅念的媽媽與奶奶。



更多鏡週刊報導

曾敬驊祕戀網紅2／曾敬驊約會王淨「AA制喝茶純聊天」 羅念前男友也是藝人

曾敬驊祕戀網紅3／曾敬驊自爆理想情人只有1條件 談愛超拖拉「但確認喜歡就會往前衝」