曾敬驊祕戀美妝網紅「家中約會」　直擊一前一後進家門低調愛

▲3月29日16時34分，才用完餐，曾敬驊還外帶餐點提回家，可見家裡有另一個人。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

28歲的曾敬驊出道以來緋聞不多，過去曾被本刊拍到與王淨出遊，不過王淨事後解釋：「我把他當女的，他把我當男的，我們私下對白低級到烈姊（李烈）看不下去！」去年底曾敬驊鬆口，坦承身邊有正在認識的圈外對象，本刊日前則直擊他與網紅羅念在家中碰面，互動低調又小心。

3月29日下午3點左右，羅念與一名男性友人從曾敬驊住處所在社區搭乘多元計程車外出，接著前往咖啡廳。一路上，該名男性友人顯得頗為拘謹，不僅少與羅念並肩而行，有時還會略退半步、雙手背在身後，看起來較像陪同角色。

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▲3月29日15時07分，網紅羅念從曾敬驊家出門，然後搭多元計程車去喝咖啡。（圖／鏡週刊提供）

▲15時33分，羅念低調又小心，經過曾敬驊在用餐的店也不作停留。（圖／鏡週刊提供）

▲15時38分，此時曾敬驊就坐在附近的連鎖餐飲店，獨自點餐享用。（圖／鏡週刊提供）

▲16時15分，羅念與友人喝咖啡談完事，步行走回曾敬驊家。（圖／鏡週刊提供）

▲19時05分，傍晚曾敬驊穿上襪子又外出辦事，沒多久回到有羅念等候的家。（圖／鏡週刊提供）

沒多久，曾敬驊獨自現身住處附近一間連鎖餐飲店用餐。期間羅念與該名男性友人步行經過店外，明明距離不遠，卻完全沒有停下打招呼，彼此也沒有任何互動。之後羅念與男友人返回曾敬驊住處同棟大樓，曾敬驊用餐結束後，則另外外帶一份餐點回家。可見兩人刻意一前一後進了曾家，在外距離保持計劃進行得相當縝密。



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