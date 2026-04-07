呂文婉被搭話：妳長得像呂文婉　路人突道歉「不要生氣喔」她傻眼

記者蔡宜芳／綜合報導

金曲歌后魏如萱日前在街頭受訪沒被記者認出，幽默以「民眾」自居引發熱議。對此，資深媒體人呂文婉6日在社群分享自己常被誤認的趣事，甚至還有人因說她「長得像呂文婉」而道歉，讓她哭笑不得直呼：「被稱讚的是我，被批評的也是我！」

▲呂文婉透露自己雖然會被認出，但結果都令她哭笑不得。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉透露，自己有次去麵攤買黑白切，老闆端詳許久後問她：「有沒有人說，妳長得很像電視上那個呂文婉……而且聲音也很像欸？」當下她調皮笑稱「呂文婉是我姐啦」，沒想到，老闆竟認真評論：「妳比她年輕漂亮多了，她也比較胖……」還特別叮嚀她「毋湯跟她說」，讓身為本尊的呂文婉在現場哭笑不得。

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▲呂文婉分享自己被路人認出的趣事。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉還分享曾有一次在電梯裡，一位小姐小心翼翼地對她說：「妳長得好像呂文婉……不好意思，我沒有別的意思，妳不要生氣喔！」她納悶反問：「為什麼長得像我，需要道歉呢？」結果對方隨即機靈回應說，因為知道是本尊，怕唐突打招呼會打擾才先說「歹勢」，讓呂文婉笑說：「不得不佩服她的反應，真的好快喔！是我誤會她了嗎？」