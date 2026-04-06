林芯儀健美勇奪大獎！　突認身心出狀況：3症一次爆發

▲林芯儀分享備賽心聲。（圖／翻攝自林芯儀臉書）



記者翁子涵／台北報導

星光幫歌手林芯儀近年轉戰健美界有成，她最近在社群平台發文，分享參加台灣IFBB職業賽的心路歷程，她透露，這次成功晉級「First Call Out」，最終拿下第4名成績，對於努力換來的成果感到相當感謝，也坦言這次比賽對她而言別具挑戰，尤其在備賽期間身心狀態並不理想。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林芯儀分享備賽身心狀態不甚理想。（圖／翻攝自林芯儀臉書）



IFBB Pro League台灣職業賽向來競爭激烈，林芯儀此次能擠進第一輪點名區，實力備受肯定，她在文中表示，自己其實在賽前就清楚狀態尚未達到理想位置，但仍把日本賽後到台灣賽之間短短一個月的時間，全力投入訓練，將所有練習成果展現在舞台上，「我盡力了，也很享受這次在台灣的職業賽舞台。」

不過她也坦言，這次備賽期間身心狀態並不理想，甚至遇到過去未曾經歷的狀況，包括經期突然提前、出現心悸，以及情緒起伏明顯等問題，她提到，有人認為今年容易放大情緒，「不是對人，而是平常覺得稀鬆平常的瑣事，在今年都容易被放大。」也讓備賽過程更加艱辛。

面對外界關心與壓力，她則直言自己其實沒有任何上台的壓力，飲食維持正常、沒有極端節食，訓練也早已成為生活的一部分。她強調推動自己前進的，是對Fit Model項目的熱愛與明確目標，「我真的、真的很喜歡Fit Model。」即使面對質疑或負面留言，也不會動搖，唯一可能阻止她的，只有自己放棄。

林芯儀也在文末向家人表達感謝，並表示未來希望能給自己更多時間調整狀態、持續進步，「也很希望大家能繼續看著我成長。」展現持續挑戰更高目標的決心。