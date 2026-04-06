小Call自爆慘遭前經紀人PUA！　街頭下跪遭拖行「還挨罵妓女」

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小Call（郭怡伶）日前在節目中，驚爆曾遭前經紀人長期精神虐待與金錢剝削，透露對方不但辱罵她是「妓女」，還曾讓她在東京街頭下跪求饒。更離譜的是，前經紀人還欺騙小Call簽下不平等借款合約，導致小Call還債三年，本金竟一分未減，經歷讓全場聽了毛骨悚然。

▲小Call透露自己曾遭前經紀人精神控制。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL﻿）

東京街頭當眾下跪 慘遭辱罵「連狗都不如」

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小Call在《新聞挖挖哇》中提到，前經紀人曾因為她沒有準時在社群發文，當場就要將她丟包在東京，她為此直接在街頭向對方下跪求饒；另外，她也曾於台北鬧區街頭下跪，甚至被對方沿路拖行約30秒。小Call坦言，自己當時對該經紀人極度依賴，導致對方掌控了她所有的社交生活，講話也越來越惡毒，對方不僅曾罵她「妓女」，還曾貶低她「社區的狗都比妳還有地位，妳就是連狗都不如」。

小Call透露，該經紀人在後期完全不帶通告，她得自己錄影工作，並將全額酬勞送去對方家。即便在廠商面前，經紀人也會毫不留情地當眾辱罵她，讓場面極度尷尬。小Call說，自己因為長期處於被貶低的狀態，當時還覺得這些對待「非常理所當然」，連自己的車子被對方隨意停在路邊、鑰匙沒鎖就丟在腳踏墊，或是幫對方繳交超速罰單，她都毫無怨言地默默承受。

▲小Call當時因極度依賴經紀人，對於對方的要求都言聽計從。（圖／翻攝自Facebook／宅之小惡魔 小CALL﻿）

買房貸款落陷阱 幫還債三年本金竟沒動

除了精神控制，金錢上的往來更讓小Call跌入深淵。小Call表示，當年她要買第二間房時，因信用紀錄問題，無法貸足成數，缺口高達170萬元，該經紀人自告奮勇借錢給她，她也相當感激，「那當然借款這件事情，就是要白紙黑字，她就寫了很多的那個字，然後我拿到的時候，我也沒看，我就直接簽名。」直到付了三年利息後，小Call才驚覺本金完全沒還到，原來她簽下的條約，是得先幫經紀人還清另一筆債務，才能開始還自己的本金。

小Call指出，前經紀人為了徹底掌控她，甚至隔離她的朋友圈，洗腦她「巨星是要享受孤獨的」。該經紀人還持有小Call家的鑰匙與證件，小Call表示，自己回家時，經常感覺家裡有人來過。直到三、四年前，她終於下定決心結束合作關係，湊足餘款還清債務後，毅然決然封鎖對方及其家人，為了躲避對方，她也將房子賣掉。

小Call直言，當時把經紀人當作媽媽、家人，才讓對方有機會介入生活的所有細節。在結束合作後，對方曾試圖透過周遭朋友聯絡，但小Call堅持採取「全面封鎖」的強硬態度。