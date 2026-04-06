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S復工首錄崩潰大哭！泣不成聲「畫面惹心疼」　激動飆髒話：好想念大家

記者孟育民／台北報導

徐熙娣去年2月痛失姊姊徐熙媛，一度陷入低潮，停工長達1年後，近日終於回歸主持節目小姐不熙娣。今（6日）播出首集，她一登場便受到現場熱烈歡迎，卻忍不住情緒潰堤，當場淚崩、哽咽到說不出話，畫面令人心疼。

▲▼小S回歸 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

▲▼小S回歸淚崩 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

▲▼小S回歸 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

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小S回歸首錄就哭到雙眼紅腫，足見內心百感交集。她一上台忍不住飆出髒話，邊哭邊說：「你們知道為什麼人類會發明髒話嗎？就是因為有太多情緒，不管是悲歡喜樂，我真的好想念大家！」她也坦言，若在狀態未調整好時回歸，「你們也不會開心。」真實情緒讓全場跟著拭淚。

▲▼小S回歸 。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

▲小S回歸狀態極佳。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

事實上，小S先前就開直播透露回歸狀態，坦言重新站上主持位置其實相當自然，與搭檔派翠克默契依舊，「這次回來身體很放鬆，一切都很舒服。」她回憶過去錄影時常因緊張而胸悶、冒汗，甚至感到恐慌，如今狀態已有明顯轉變。

她也不諱言，錄影初期情緒仍有高低起伏，錄影過程中數度潰堤。她隔空向觀眾喊話：「也許你們會不喜歡看到我在螢幕上崩潰大哭，或是在悲傷中還能搞笑，但不管什麼情況，那都是我當下最真實的感受。」強調沒有刻意營造情緒，「沒有要演可憐或很嗨，這就是我最真實的樣子。」

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小S小姐不熙娣大s徐熙媛派翠克

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