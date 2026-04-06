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專訪／嫁劉俊謙半年還沒蜜月！蔡思韵被催生「機智神回」長輩笑了

記者黃庠棻／專訪

「香港男神」劉俊謙與「文青女神」蔡思韵在2025年10月宣布結婚，兩人2020年因合作電影《幻愛》相戀，後續雙雙來台灣拍戲，喜訊曝光後，大批網友、演藝圈好友紛紛獻上祝福。近日，蔡思韵主演的港劇《絕命法官》在台播出，接受《ETtoday星光雲》的專訪時，也大方分享了拍攝時的趣事。

▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

蔡思韵主演的港劇《絕命法官》在台播出，被問到接演契機，她難掩興奮直言「最大的動力來源就是張家輝」，她坦言自己一直以來都是對方的頭號粉絲，對前輩的演技與才華感到無比崇拜，直呼是「很難得的機會」更笑說「可以說是『衝著他去的』」。

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▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

談到與偶像張家輝合作的過程，蔡思韵坦言比起壓力，內心更多的是期待與興奮。雖然見到本人難免會緊張，但她給自己的定位是「抱著學習的感受」。在片場，她總像個觀察員，靜靜看著張家輝如何入戲、如何處理表演細節，並隨時準備好如何與這位影帝「丟接球」。

▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

合作之後，蔡思韵驚喜發現張家輝私下其實非常可愛，對晚輩完全沒有距離感。她回憶在劇組放飯時，常會看到張家輝像個親切的大哥哥，主動關心大家的伙食。有的時候她探頭跟正在吃飯的張家輝打招呼，對方還會熱情直喊「加雙筷子啦！」邀請她一起吃飯，更會主動幫她夾菜。

▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

▲蔡思韵演出的《絕命法官》在台播出。（圖／TVBS提供）

在拍攝《絕命法官》前期，蔡思韵剛好也在拍攝電影《泥娃娃》，有好幾次他都沒辦法睡覺就直接當起「空中飛人」，直呼「整個人是恍神的，不知道發生什麼事，壓力很大」，被問到壓力大的時候是否有跟劉俊謙訴苦，她直率地用台語說道「謀劃逗啦」，表示「他也在忙」。

▲▼絕命法官專訪 -蔡思韻。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡思韵分享拍攝《絕命法官》的過程。（圖／記者黃克翔攝）

但蔡思韵強調，雖然與另一半都在忙，但只要知道「雙方都在辛苦，都在共同努力，在精神上的就有一種陪伴」，兩人長期因為工作遠距離，因此在文字的表達上都會特別用心、關心，雙方也會約定好時間每天視訊，就算再累也會在睡前五分鐘通個電話。

▲▼絕命法官專訪 -蔡思韻。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡思韵分享拍攝《絕命法官》的過程。（圖／記者黃克翔攝）

講到劉俊謙，蔡思韵露出開心的笑容說道「他是我最好的朋友」，還爆料老公有一些獨有的調戲方式，會特別拍攝家中貓咪撒嬌的影片讓她「羨慕」，小倆口甜蜜的互動相當可愛。

▲▼絕命法官專訪 -蔡思韻。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔡思韵分享拍攝《絕命法官》的過程。（圖／記者黃克翔攝）

蔡思韵也分享與劉俊謙的婚禮正式10月在日本舉辦的那一場，因為雙方個性比較低調，大概只邀請了五十幾人，後續不會再舉辦更大的婚禮。被問到是否已經度蜜月，她笑說「沒有這個時間」，結婚完後夫妻倆便各奔東西，但她希望能夠去歐洲度一個月蜜月，希望下半年有機會。

▲劉俊謙、蔡思韵於日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）

▲劉俊謙、蔡思韵於日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）

目前，蔡思韵的工作已經排到六月底，生小孩的計畫並沒有完整的規劃，她與劉俊謙都有共識，認為「因為很忙，還有很多事情想做，還不確定想不想要小孩，可以再探索」。曾有長輩開口催生蔡思韵，對方問道「什麼時候生小孩」，當下她巧妙地回覆「我就是小孩」，瞬間逗樂了長輩，也輕鬆地帶過話題。

▲劉俊謙、蔡思韵於日本低調完婚。（圖／MOM production limited提供）

▲蔡思韵曾被長輩催生。（圖／MOM production limited提供）

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蔡思韵劉俊謙絕命法官

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