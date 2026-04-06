莫莉單身5年喊想戀愛！理想型大公開　自曝「很好追」：我私下是含羞草

記者孟育民／台北報導

《大學生了沒》出身的莫莉，在時尚領域耕耘多年，從節目新人一路走到時尚圈，逐步走出屬於自己的一方天地。光鮮亮麗的女強人背後，鮮少談及自己的戀情，她向《ETtoday星光雲》透露單身已超過5年，忍不住吶喊說：「我很想談戀愛！」



▲莫莉大方談到感情狀況。（圖／翻攝自莫莉臉書）



談到感情狀態，莫莉直言，自己外表給人強勢印象，讓不少男生卻步，「很多人會覺得我很有距離感，但其實我私下是含羞草。」再加上身邊多為同志與女性朋友，生活圈較少接觸異性，也讓戀愛機會相對降低。她苦笑表示，現在同齡對象多半已結婚、生子，「遇到的男生很多都有另一半了。」

至於理想型，莫莉坦言偏好較為陰柔氣質的對象，不過她也笑說，感情往往不照劇本走，「你以為自己喜歡什麼，最後常常都不是那樣。」她強調，自己對感情抱持開放態度，「這個年代性別流動，我可以接受各種可能，歡迎來交友。」

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▲莫莉開放交友。（圖／翻攝自莫莉臉書）

值得一提的是，莫莉透露自己從未下載過交友軟體，感情發展幾乎全憑緣分。她也坦言個性其實相當主動，「如果互相有好感，我是可以很主動的。」甚至笑說自己「很好追」，過去也曾因小舉動就心動。

儘管單身多年，莫莉並不因此焦慮，反而對未來抱持彈性與期待。她表示，過去會認為事業與婚姻需要分階段完成，但現在心態已轉變，「我30歲就有先凍卵，如果現在明天有對象要閃婚，其實我可以。」也坦言自己其實很嚮往婚禮的儀式感。