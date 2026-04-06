法國YTR酷遭爆「酸台人自卑」　吳鳳喊話護台灣：不要過度謙虛

記者蔡宜芳／綜合報導

在台法國YouTuber「酷的夢」（以下簡稱酷）近日遭前員工負面爆料，其中提到酷曾說「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」，掀起熱列議論，而他本人目前尚未做出回應。對此，土耳其裔男星吳鳳6日分享看法，強調台灣人擁有超強學習力與溫柔實力，要對這片土地有信心。

▲酷近來頻頻捲入爭議。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

吳鳳在文中提到：「今天聽到一位外國人說：台灣人很自卑。這句話讓我思考了很久。」他指出，英文中的「Self-abasement」意思是不斷小看自己、覺得自己不如人，「當我跟老婆聊起這件事時，她說了一句讓我很有感觸的話。她說：其實台灣人很聰明。」

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吳鳳表示，在自己的觀察中，台灣人並不是自卑，而是過度謙虛，「在亞洲文化中，謙虛是一種美德，我也深深被這種性格吸引，甚至自己也變得越來越謙虛。」不過，過度的謙虛卻也常讓台灣人在國際舞台上顯得畏縮，在面對外國人時，不自覺隱藏優點，讓對方掌握了主導權。

▲吳鳳認為台灣人經常謙虛過度。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

曾任教於師大的吳鳳，也分享過去總是鼓勵學生「不要過度謙虛」，要勇敢舉手表達實力，「我爸爸從小就常叮嚀我：永遠不要懷疑自己。」強調自信是所有好事的起點。

吳鳳也強調，自己遊歷世界各國，認為台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一，「請不要讓別人的評價定義你，你要自己看見那份獨特的優勢。我們或許不完美，但我們非常有實力！」他也喊話說：「請對自己、對這塊土地更有信心！」

【吳鳳社群全文】

今天聽到一位外國人說：台灣人很自卑。這句話讓我思考了很久。

在英文裡，自卑是 Self-abasement，意思是不斷地小看自己，總覺得自己不如人。當我跟老婆聊起這件事時，她說了一句讓我很有感觸的話。她說：其實台灣人很聰明。

在台灣生活這麼久，我的觀察是：台灣人不是自卑，而是過度謙虛。在亞洲文化中，謙虛是一種美德，我也深深被這種性格吸引，甚至自己也變得越來越謙虛。但有時候，這種過度的謙虛，反而讓台灣人在國際舞台上顯得畏縮。

我發現台灣人遇到外國人時，常會不自覺地隱藏自己的優點，反讓對方掌握主導權。我想告訴大家：不要盲目地覺得外國人什麼都比較厲害。

過去我在師大教書時，總是不斷鼓勵學生：不要過度謙虛！要勇敢舉手表達，不要讓別人誤以為你沒有實力。尤其是出國時，自信是所有好事的起點。

我爸爸從小就常叮嚀我：永遠不要懷疑自己。

我看過這麼多國家，台灣人是我心中最溫柔、最和平的民族之一。請不要讓別人的評價定義你，你要自己看見那份獨特的優勢。我們或許不完美，但我們非常有實力！

我喜歡勇敢的人，喜歡那些渴望與世界接軌、擁有國際觀的靈魂。台灣人最大的優勢，就是超強的學習力與理解力。

請對自己、對這塊土地更有信心！

我相信你們，台灣。