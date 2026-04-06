成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」　怪物新人男優也來了

記者吳睿慈／台北報導

指標性成人盛事TAE台灣成人博覽會（Taiwan Adult Expo），過去11年皆於台北舉辦，2026年邁入第12屆，宣布將於4月10日至12日首度南下高雄左營「國際活動展演中心」舉辦。本屆力邀日本成人產業重量級卡司與新生代戰力同台，除了代言人鈴之家鈴、倉木華、長濱蜜璃、楪可憐外，也集結葵瑪莉、天川空、晴美、笹倉杏、佐野櫻桃等百位人氣女優來台助陣；同時，被譽為「怪物新人」的男優木崎凪也將首度來台與粉絲互動，卡司陣容亮眼。

▲▼TAE台灣成人博覽會首次南下，百位AV女優助陣。（圖／博展國際有限公司提供）



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本屆主打沉浸式互動體驗區「極樂一番町」再度升級，邀請天川空、晴美、笹倉杏、佐野櫻桃、吉岡日和等人氣女優進駐，透過情境式設計與一對一互動機制，讓粉絲能近距離參與其中，打造高度臨場感的互動體驗。

本次活動最大亮點之一，為日本知名品牌「葵屋本店」三代目、葵屋代表葵瑪莉來台演出。她不僅是成人影視產業中極具影響力的資深製作人，也以繩縛人體藝術聞名。過去多於日本國內進行展演，此次受TAE邀請親自率領團隊來台，帶來融合視覺張力與東方美學的現場演出。主辦單位指出，這不僅是一場感官體驗，更是跨越地域界線的文化交流。

▲怪物新人男優木崎凪也來了。（圖／博展國際有限公司提供）



而談到近期成人產業變動，包含「麻豆傳媒」倒閉一事，專案陳經理坦言並不意外。她分析，台灣創作者具備一定內容實力，但在平台上架與商業模式上仍相對弱勢，發展受到限制。今年TAE也引進來自日本新品牌「HandSome 」，主打以個人品牌經營創作者，強調自主性與多元發展，讓創作者能更直接與粉絲互動，降低對傳統上架管道的依賴。

至於外界關注台灣男女優刺青比例較高、與日本成人演員形象存在落差，甚至影響觀感，陳經理則認為見仁見智。她表示，日本過去對刺青較為保守，甚至影響從業門檻，但近年已逐漸鬆動；相較之下，台灣社會接受度較高，對外在風格的包容性也更為多元。此次TAE也將呈現不同風格的創作者樣貌，預料將在高雄掀起新一波話題熱潮。TAE亞洲潮流嘉年華預計在4月10日到12日登場，購票可洽KKTIX。