NCT成員TEN離開SM！出道10年迎新挑戰　承諾不退團：有大家才有我

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國男團NCT繼成員Mark宣布合約到期離開SM娛樂後，泰籍成員TEN也於6日正式告別老東家，不過，他將維持參與NCT及WayV的團體活動。TEN在聲明中也向粉絲表達謝意，感性直說：「正是因為有大家，才有現在的我。」

▲TEN宣佈合約到期離開SM娛樂。（圖／翻攝自微博／威神V_TEN_李永欽）

TEN 6日用多國語言發文，表示：「在即將迎來出道十周年之際，我開始想要迎接新的挑戰，去探索更多的可能性，也想去發現更多不同的自己。」宣佈與SM娛樂和平結束個人合作關係。他也特別感謝工作人員與成員們對這項決定的理解，強調「SM對我來說永遠是家一樣的存在」。

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▲TEN將繼續參與NCT及WayV的團體活動。（圖／翻攝自微博／威神V_TEN_李永欽）

對於未來的演藝規劃，TEN表示將繼續以NCT和WayV成員的身份活動，不會缺席團體的重要時刻。他也對粉絲Czennie和WayZenNi致謝，直言大家給予的愛已遠超出了自己能用言語表達的範圍，「也希望大家繼續多多支持NCT、WayV，還有我。」

▲TEN聲明全文。（圖／翻攝自微博／威神V_TEN_李永欽）

【Ten聲明全文】

Czennie和WayZenNi大家好，我是TEN。

不知不覺間，距離我出道已經過去10年了。

回過頭來看這一路，無論是作為 NCT、WayV、SMTOWN 的一員，還是作為你們認識、喜愛並支援的TEN，和大家一起度過的每一個瞬間對我來說都非常珍貴，我也會一直把這些回憶珍藏在心底。

在即將迎來出道十周年之際，我開始想要迎接新的挑戰，去探索更多的可能性，也想去發現更多不同的自己。所以，在經過長時間的思考，並和成員們以及 SM 的工作人員進行了真誠的交流之後，我做出了這個決定。

SM對我來說永遠是家一樣的存在，我也會一直為自己是在SM成長起來的藝人而感到驕傲——尤其是作為第一位在這裡成長起來的泰國藝人！能夠在SM學習、表演並成長為一名藝人，是我一直都會感激且珍藏於心的經歷。

接下來，我會繼續以NCT和WayV成員TEN的身份活動。同時，我也很期待在新的階段裡，向大家展現更多不同面貌的TEN，繼續成長和突破！

真心感謝這十年來陪伴在我身邊的每一個人。正是因為有大家，才有現在的我。也謝謝成員們和SM的所有工作人員對我這個決定的理解和支持。最重要的是，謝謝一直無條件支持和愛著我的粉絲們——我的Czennie和WayZenNi，這份心意的珍貴程度已遠遠超出了我能用言語表達的範圍。

也希望大家繼續多多支持NCT、WayV，還有我。

愛你們的TEN