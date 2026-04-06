星二代不閃兵「二度入伍」！　險因1事翻臉意外治好「1症頭」

▲ 林亭翰推出新歌。（圖／青田音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

林隆璇愛兒林亭翰推出新歌〈如果在一起就是晴天〉，去年他參加實境節目《九條好漢在一班》，為節目「二次入伍」重新體驗軍旅生活，他坦言對於在生活及創作工作上的心態調整很有幫助，「因為在部隊裡沒別的事，就是要盡量把眼前的挑戰做好！」而這樣的磨練也意外「治」好了自己原本的「完美主義拖延症」，也決定在今年以「四季情歌」四部曲回歸樂壇，希望用「一季一首創作」的方式來陪伴歌迷走過完整的一年。

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▲▼ 林亭翰為實境節目「二度入伍」。（圖／青田音樂提供）



為了配合歌詞孤單意境，導演在拍攝MV時特別安排林亭翰獨自在一只帳棚內對著夜色唱歌訴說思念，只見一到現場看到帳篷就大笑的林亭翰瞬間勾起先前在〈九條好漢在一班〉節目上野營的難忘回憶，原來鮮少有露營經驗的林亭翰，當時因為配合節目中行軍打靶橋段而得在戶外野營一晚，原以為搭完帳篷可以回家洗澡再回來錄影的他竟被要求「玩真的」，得實際體驗當兵不洗澡直接在帳篷睡一晚的「震撼教育」，讓他險跟製作單位的工作人員翻臉。

當下完全無法接受的他只能轉念思考，索性在路邊找水龍頭簡單梳洗後就直接在帳篷躺平，他笑說：「說也奇怪，當晚可能太累一下就睡著，結果一醒來發現心情意外的好，儘管辛苦，但能有機會在大自然當中蘇醒，那種感覺特別奇妙美好！」

林亭翰兩年前考取英國牛津大學正念認知療法 MBCT 教師執照並開班授課，這幾年透過教學過程，不僅反饋到自己的生活態度，同時療癒了他人，這也是他當初想投入正念導師行列的起心動念，「我最初的目的就是希望幫助到更多人，無論是實體課還是線上課的同學，能看到大家的心境有所轉變，就是我身為老師最大的回報。」

