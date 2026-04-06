飆高音失常遭諷「人老幹什麼都心酸」！信不爽回嗆：你嘴會不會酸

▲蘇見信近期開始巡演，下一站是佛山。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

55歲歌手蘇見信（信）4日在無錫的巡演首場因招牌歌曲《死了都要愛》三度破音，掀起熱議。他現場連續三次挑戰招牌高音未果，引發台下粉絲當場喊話、甚至帶點調侃意味，畫面在網路上迅速傳開。

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▲蘇見信無錫演出高音飆不上去，還被觀眾說屁股夾緊唱。（翻攝微博）

對於外界質疑聲浪，甚至「人老了幹什麼都心酸」這句話還上了熱搜，蘇見信事後火速透過社群光速反擊留言。他直言：「不覺得努力有什麼心酸的」，更反問酸民：「你話說這麼多，嘴會不會酸？」語氣直白又帶點幽默，展現一貫率性風格。其實他當下唱不上去，自己也笑出來，反而三度嘗試唱上去，雖然都失敗，也是一種節目「笑」果。

▲蘇見信看到網友評論他「人老了幹什麼都心酸」不爽回擊。（翻攝微博）

《死了都要愛》向來以高難度高音著稱，不少歌手翻唱時都相當吃力。蘇見信此次雖未完美呈現，但仍有粉絲力挺，認為現場演出本就充滿變數，願意持續挑戰才是專業態度。事件曝光後，網路評價兩極，有人認為狀態下滑，也有人力挺他真性情回應。無論如何，這段「高音失誤」插曲反而再度掀起話題，也讓蘇見信成為討論焦點。不過他的其它歌曲演出仍是熱血沸騰，也有不少現場粉絲說「真的是老天爺賞飯吃」。



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