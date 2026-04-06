演員是真音樂家！《音樂家四重奏》4把小提琴總價「12億台幣」超狂

記者黃庠棻／台北報導

美國蘇富比去年拍賣一把義大利史特拉底瓦里名琴，成交創天價3.7億台幣，震驚全世界。巧合的是，法國喜劇《音樂家四重奏》女主角華蕾莉董澤利在一開場的名琴拍賣會上，也以4.2億台幣（一千萬英鎊）的最高價擊敗其他買家，證實其封號「小提琴界的畢卡索」確實名不虛傳。

▲《音樂家四重奏》由華蕾莉董澤利主演。（圖／海鵬影業提供）

這部劇情引人入勝的《音樂家四重奏》，講述女富豪亞絲翠（董澤利 飾）為實現父親遺願，集結了總價超過12億台幣的4把史特拉底瓦里名琴，要舉辦一場讓全球樂迷引頸期盼音樂會的故事。不料組成「四重奏」的四位頂尖音樂家卻互不對盤，過程充滿衝突與幽默。

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《音樂家四重奏》是法國新銳導演葛瑞格里馬涅（Grégory Magne）繼《寂寞調香師》的最新喜劇新作。劇情自一個聲名顯赫又充滿爭議的音樂項目展開，如何能將4把具有傳奇性的史特拉底瓦里提琴齊聚一堂，再邀請4位自負難搞的音樂家組成「四重奏」，為全球古典樂迷演奏一首全新原創的樂曲？

▲《音樂家四重奏》由華蕾莉董澤利主演。（圖／海鵬影業提供）

曾代表法國角逐奧斯卡的才女導演華蕾莉董澤利，片中挑大樑飾演肩負這項重任的女企業家亞絲翠，她還邀請飾演王牌作曲家的凱薩獎男星弗雷德里克皮耶羅（Frédéric Pierrot），一起來挽救這場夢幻演出。

片中鮮活的人物和動人的音樂推動著劇情發展，加上精彩金句齊飛，成就了這部關於音樂、追求和諧的優雅喜劇，被國際影媒笑誇是一場「不可錯過的音樂盛事」 。

▲《音樂家四重奏》由華蕾莉董澤利主演。（圖／海鵬影業提供）

《音樂家四重奏》劇情描述女富豪亞絲翠（董澤利飾）為實現父親生前夢想，集結了4把價值連城的史特拉底瓦里名琴，舉辦一場能讓全球樂迷引頸期盼的傳奇音樂會。

然而，為此盛事徵召而來的4位頂尖音樂家卻完全無法合奏。排練現場衝突不斷，天才們的自傲讓合奏陷入僵局。無計可施之下，亞絲翠決定尋找唯一能拯救這場演出的人，該曲目的作曲家查理波蒙（皮耶羅飾）。片中女兒為實現父親夢想的執著，既感人又意義非凡。4個性格迥異的音樂家不情不願組成四重奏，互動真摯有趣，時而令人捧腹大笑。

▲《音樂家四重奏》由華蕾莉董澤利主演。（圖／海鵬影業提供）

值得一提的是，全世界流傳至今的史特拉底瓦里小提琴約有600把，中提琴僅存12把，大提琴也只有60把，要湊齊一支「四重奏」進行長達數月的拍攝宛如神話。

而本片中使用的2把小提琴中，就有一把是珍稀的十七世紀義大利樂器，其他提琴也都出自十九世紀，分別來自巴黎製琴師的珍藏，總價值超過12億台幣。更令人驚嘆的是，扮演四位音樂家的「演員」本身就是真正的音樂家，他們不僅演出角色，還演奏片中的音樂，精彩表現獲得「費加洛報」讚賞「細膩而充滿喜樂」。

有趣的是，《音樂家四重奏》連參加的電影節都很浪漫，不僅獲選「法國邂逅電影節」開幕片，更榮獲「失去的周末電影俱樂部」最佳外語片、最佳配樂和最佳群體演出等三項大獎，將於5月15日在台灣上映。