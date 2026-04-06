SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

記者蔡宜芳／綜合報導

韓流帝王Super Junior 5日舉辦演唱會時，驚傳因看台欄杆倒塌，導致有三名粉絲從1樓墜落到B1，掀起熱烈議論，所幸並無大礙。對此，其中一名受傷的粉絲也特別發文，提到厲旭幾乎全程陪同、關心傷勢，盼外界不要再針對藝人當下的反應做過度解讀。

▲SUPER JUNIOR 5日的演唱會發生欄杆坍塌意外。（圖／翻攝自Instagram／superjunior）

受傷當事人在文中表示，她保證金厲旭並非如部分八卦帳號所說的「轉頭不理」相反地，當她掉下去、還沒搞清楚狀況時，竟已經看到厲旭與工作人員出現在面前焦急關心，其他成員也陸續到場確認情況。

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當事粉絲透露，他們在工作人員的陪伴下前往就醫、拍X光，幸運地僅有擦傷，骨頭與韌帶均無大礙。而厲旭與經紀人也全程守在醫院、與醫生交流治療方案，「另一位成員隨後也有冒著大雨趕到我們治療的醫院進行慰問。」

▲受傷粉絲透露厲旭全程都陪在醫院關心傷勢。（圖／翻攝自Instagram／ryeo9ook）

原PO提到，自己是最後一位離開醫院的，厲旭和工作人員一直陪她到最後，厲旭甚至親自在樓下引導她的朋友來找她，另一位成員則貼心地陪她上電梯、幫忙提包，「我不知道，為什麼這些無良營銷號和一些所謂的路人，憑著斷章取義的視頻，隨意的揣測，臆想一些根本不存在的事情。」表示比起攻擊藝人，各界更應將問題聚焦在場館安全上，避免類似意外再次發生。

▲受傷當事人發文。（圖／翻攝自小紅書）

【受傷粉絲社群全文】

澄清...

思考了很久，覺得還是要站出來說些什麼，因為不想讓人關注到我本身的生活，所以開了個新號。

首先，非常感謝各位粉絲同擔的關心，事件發生後，我們第一時間被送到附近的醫院，經檢查我的骨頭韌帶都沒有問題，只是有擦傷。作為受傷的人，我可以保證金厲旭並不像某些無良營銷號描述的那樣，轉頭不理，相反，在我掉下去之後，還在暈頭轉向，摸不清自己為什麼在下面的時候，金厲旭和其他staff已經出現在我面前，詢問我們是否受傷，隨後其他成員也有到場確認情況。

跟著staff去到醫院後，我們進行了X光拍片進一步確認了傷情，在等待結果的過程中，厲旭和經紀人出現在醫院裡，並且一直在關心我們，和醫生交流，確認我們的治療方案。另一位成員隨後也有冒著大雨趕到我們治療的醫院進行慰問。

我是最後一位離開醫院的（中途有一位姐妹去了別的醫院？聽說後面厲旭還繼續去了另外一個醫院，確認這位姐妹的情況），厲旭和到院慰問的成員及其他staff一直陪我陪到了最後。厲旭甚至在樓下引導我的朋友來找我：另一位成員也一直陪著我上電梯，幫我拿包。我不知道，為什麼這些無良營銷號和一些所謂的路人，憑著斷章取義的視頻，隨意的揣測，臆想一些根本不存在的事情。回到酒店之後，看到這些不實的消息，真的很氣憤，所以小心翼翼的寫下這篇帖子。

在此，也懇請各位現場粉絲，如果可以，請不要再傳播現場的視頻及照片。也請各位看客將問題聚焦在場館安全上。

萬分感謝。