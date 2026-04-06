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「韓導演被打死」妹妹現身！加害者惡劣後續曝　她慟：生活已崩塌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓導演金昌民2025年底被判定腦死驟逝，直到4月才被公開真正死因，竟是被惡棍圍毆打死，加害者仍逍遙法外。他的妹妹6日接受媒體採訪，痛喊一家人的生活都已經崩塌，卻仍然沒有收到加害者的道歉，鄭重要求相關單位進行調查。

▲▼「韓導演被打死」妹妹現身！加害者惡劣後續曝　她痛喊：我們生活已崩塌。（圖／翻攝自Xports News）

▲金昌民妹妹6日接受專訪，痛喊至今沒收到道歉。（圖／翻攝自Xports News）

金昌民妹妹6日接受韓媒 《Xports News》專訪，「雖然已經很遲了，但希望事件不要被扭曲，調查可以公正、準確地進行」，家屬最一開始並未公開死因為遭到毆打致死，就是希望已逝的哥哥可以安息、不要一直被提到，「沒想到，加害者2次都沒被拘留，3月的時候甚至還有加害者藉由事件推出歌曲，加害者的日常照常生活著，我們家的生活卻已經崩塌了。加害者至今一次都沒有道歉也沒有跟我們聯絡。」

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▲▼金昌民遭6人活活打死！目擊者：店內遭勒脖已暈厥　施暴者竟笑出來。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼金昌民遭6人活活打死，震撼韓國。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼金昌民遭6人活活打死！目擊者：店內遭勒脖已暈厥　施暴者竟笑出來。（圖／翻攝自JTBC）

妹妹難止怒氣，「加害者至今一次都沒有道歉，也沒有跟我們聯絡」，不僅如此，她再次強調：「整起事件並不是我姪子先鬧事引起的，而是（加害者）一行人先喧嘩，才導致衝突發生。」

令家人無法接受的是，在接受警方調查時，家屬充分地表達出不安的情緒，也因為他們與加害者住在同一地區，擔心遭受二次、三次傷害，妹妹無奈：「但警方以『沒有逃亡理由』為由，沒有將嫌疑人收押。雖然法律如此規定，但我們真的覺得非常委屈。」妹妹出面發聲，引起各界注意，現輿論紛紛要求重審。

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金昌民

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