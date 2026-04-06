周杰倫睽違24年再揪合作！　大咖男星放話：要讓方文山有壓力

▲周杰倫推出新歌《愛琴海》MV。（圖／杰威爾提供）



記者翁子涵／台北報導

樂壇天王周杰倫推出新專輯「太陽之子」，在甜蜜的《I Do》MV之後，再釋出浪漫情歌《愛琴海》MV，周杰倫拍攝實境節目「周遊記」來到地中海系的愛琴海，當地風景如畫讓他靈感泉湧，立馬買了把吉他，即興創作這首歌曲並拍攝MV，在藍白色相間的建築物前，將聖托里尼海天一色的美景盡收眼簾，周杰倫在MV裡抱著吉他愜意彈唱，抒情R&B的曲風搭配美麗的景緻，連一旁慵懶的貓咪彷彿也很享受地待在他身旁。

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▲▼周杰倫在浪漫的愛琴海靈感湧現。（圖／杰威爾提供）



劉畊宏是「愛琴海」這首歌的作詞人，談起這段合作，有多年情誼的兩人是幽默調侃，周杰倫說：「通常畊宏寫的歌都會中。」劉畊宏說：「對，『回到過去』，然後再來……」周杰倫笑說：「再來就沒有了。」事實上劉畊宏為周杰倫寫《回到過去》的詞距今已相隔24年，他開玩笑說：「要讓方文山有壓力！」

2024年7月「周遊記」來到了愛琴海取景，當時劉畊宏也參與其中，周杰倫看到愛琴海的景緻後很想寫歌，當下請劉畊宏作詞，特別的是劉畊宏在還沒聽過曲的的情形下，就要寫出歌詞，他說：「還沒聽到音樂就要想像他會寫出來的旋律，這對我來說真的非常難！那我就需要有感覺，所以在希臘時，我就只能自己不斷在夜晚沉思，如果我有機會再寫的話，我覺得我可以寫得比這個更好。」

當時周杰倫也立馬去買了吉他著手要寫歌，而工作團隊停留在希臘愛情海的時間只有三天，要拍攝「周遊記」，又要完成歌曲創作並且拍MV，時間相當緊迫，所幸靈感來得及時，有天「周遊記」拍攝收工之後，周杰倫和劉畊宏逛了一家服飾店，劉畊宏看到一件鵝黃色洋裝，想像他老婆ViVi在藍白相間的建築物前拍照肯定很美，於是買下這件洋裝送給她，「鵝黃色洋裝」也成為劉畊宏歌詞的素材。

