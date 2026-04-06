《群星會》全能歌后夏萍辭世！　好友施心慧痛別：又走了個老朋友

記者蔡宜芳／綜合報導

「全能歌后」夏萍（本名劉漢萍）曾是在《群星會》中被熟知的歌星，以花腔女高音美名享譽歌壇，代表作包括〈一朵小花〉、〈黃土高坡〉等。然而，她於近日傳出已在3月21日離開人世，享壽78歲。

▲夏萍曾是《群星會》的班底歌星。（圖／翻攝自Facebook／群星會時代歌星-夏萍）

夏萍的追思告別演唱會於今（6）日在台北第二殯儀館舉行，其家屬為避免驚動各界，僅透過社群發佈訃告。而與夏萍同為《群星會》班底的施心慧，6日也在社群分享追思會的現場照，感慨寫道：「又走了一個老朋友了，夏萍姐安息主懷感謝主，他的學生這麼多，歌聲永留。」

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▲▼夏萍在3月辭世，家屬於今（6）日舉辦追思會。（圖／翻攝自Facebook／群星會時代歌星-夏萍）

夏萍自幼研習聲樂，曾待過國家級合唱團，憑藉精湛的唱功擁有「全能歌后」與「花腔女高音」的美譽。她在台灣首個歌唱節目《群星會》中表現亮眼，與謝雷、孔蘭薰等名伶並肩。不論是藝術歌曲還是通俗曲目，夏萍都能完美駕馭，近三十年來更全心投入教唱工作，學生桃李滿天下，2014年還曾在《Super Star 我要當歌手》中擔任觀眾評審，傳承演藝經驗不遺餘力。