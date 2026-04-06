頑童高雄再幹大事！　霸氣「登遊艇進城」現場暴動了

▲頑童登遊艇現身。（圖／本色提供）



記者翁子涵／台北報導

頑童MJ116昨（5日）「南下進城」高雄、台南展開快閃宣傳行程，為即將於6月6日、7日、13日、14日在高雄巨蛋舉辦的四場《OGS》演唱會暖身造勢，頑童此次再度突破想像，搭乘嘉信遊艇「維多利亞76」霸氣登場。當三人現身遠方海面時，現場歌迷原以為只是巧遇船隻經過，直到遊艇緩緩駛向舞台，眾人才驚覺真的要搭船登場，紛紛驚呼「太酷了吧！」

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▲▼頑童開唱嗨翻全場。（圖／本色提供）



瘦子也分享，因為知道這次要搭船登場，特地準備了一套看起來很像水手的造型，而每一站快閃都加入一點小巧思，希望帶給持續支持頑童的老鄉們不同的驚喜。而大淵其實相當容易暈船，但仍敬業上陣，不畏成為「暈船仔」，從頭到尾站在船長旁邊，向沿岸民眾揮手互動，展現滿滿誠意與親和力。



隨後一行人轉往台南花園夜市，現場氣氛更加火熱，湧入人潮甚至讓排隊車輛繞行夜市一整圈，交通一度大打結，連頑童車隊也受困其中，延誤約20分鐘才順利抵達。花園夜市更特別封鎖停車場配合活動，現場擠滿熱情老鄉，不少高雄歌迷更特地趕來二度應援，讓大淵感動不已。

