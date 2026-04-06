甩未婚生子風波！廖思惟被酸「眼睛P太大」　3字霸氣回應

▲廖思惟逐步回歸社群網站，與網友分享在澳洲的生活。（翻攝廖思惟小紅書）

圖文／鏡週刊

名媛孫芸芸26歲女兒廖思惟（Trinity）近日走過澳洲未婚生子風波，逐步回歸社群網站，與網友分享生活。然而，一名網友質疑她修圖，「眼睛P太大」，對此，她以3個字直球回應。

被酸「眼睛P太大」她怎麼回？

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廖思惟到澳洲念書後，經常使用小紅書。近日有一名網友在她的小紅書留言：「弱弱的說句話，我只是說一句眼睛P太大了吧。就挨刪評論。」對此，廖思惟親自曬出與閨密的半張臉合照，兩顆大眼睛直直對著鏡頭，回應：「沒有P」3個字直球對決。

其他人也力挺廖思惟，留言：「她本來就是大眼美女啊，不需要P。」更回擊該名網友：「別人說你眼睛是假大的，你會逆來順受接受嗎」、「你不會以為自己很有禮貌很美吧？」

▲面對網友質疑她眼睛P太大，廖思惟以「沒有P」3個字直球回應。（翻攝廖思惟小紅書）

廖思惟如何面對風波？

本刊報導，廖思惟在澳洲留學期間未婚生子，母親孫芸芸赴當地陪產。外界一度盛傳男方得知懷孕後失聯，但事後一名自稱「孩子爸」的男子在小紅書發文反駁，指女兒已2歲，兩人約於1年前分手。他同時曝光廖思惟孕期與產後照片，卻遮住自己與孩子的臉，遭砲轟洩漏廖思惟隱私。該男子之後被網友起底為Jerry Li，在澳洲黃金海岸從事房產銷售，過去曾跑過陸劇龍套，相關社群內容都已刪除。

面對風波，廖思惟近日在小紅書曬出多張生活近照，寫下「謝謝」。她也補充說：「謝謝大家的評論，還有in general（整體而言），我希望大家都能彼此善待，不要有什麼事情就去批評，因為我們不知道別人正在經歷什麼。希望女生們可以團結。」堅強正面心態獲許多網友讚賞。



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