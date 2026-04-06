八點檔年下男星追了三生三世「激吻蘇晏霈」　一緊張不小心親歪了

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》中深受觀眾喜愛的「勝玲CP」蘇晏霈與羅子惟，日前受邀登上人氣節目《娛樂超skr》。兩人現場互動粉紅泡泡滿溢，不僅大玩默契考驗，蘇晏霈更爆料羅子惟在拍攝吻戲時因為太過緊張，竟然發生「親歪了」的尷尬趣事，引發全場大笑。

▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

主持人小鹿與阿甘透露，自從《豆腐媽媽》播出以來，觀眾對於「勝玲CP」的關注度極高，留言區幾乎天天被粉絲洗板要求兩位合體。羅子惟在訪談中幽默表示，自己從《多情城市》、到《黃金歲月》、再到現在的劇情，簡直是「追了蘇晏霈三生三世」才終於修成正果。

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▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

蘇晏霈也稱讚這對「姐弟戀」組合很有新鮮感，更笑說羅子惟是她合作過「最鮮、最嫩」的對象。提到劇中浪漫的吻戲，蘇晏霈毫不留情地開啟爆料模式。

▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

對此，蘇晏霈透露羅子惟在拍攝鞦韆之吻時，因為太過緊張，第一時間竟然「親歪了」，還試圖趁導演沒發現時偷偷把嘴唇「挪回去」，沒想到這一切全被導演看在眼裡，直接在監控螢幕前大喊「子惟你偷偷挪位子喔！」

▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

蘇晏霈還加碼形容，羅子惟當下緊張到連嘴唇都在發抖，不過她也給予高度肯定，認為羅子惟非常認真，第二次拍攝時就完全進入狀況「進步神速」到連被剪掉的片段都很有感覺。

▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

在默契大考驗環節中，兩人分享了戲外的暖心舉動。羅子惟透露，因為導演現場修戲速度很快，蘇晏霈還會幫忙羅子惟如何記台詞、順稿，甚至在對方NG時給予安撫；蘇晏霈也大讚羅子惟是一步一腳印的認真藝人，私下會幫她提大包小包的拍戲用具，讓她感到很窩心。

▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

羅子惟感性表示，蘇晏霈就像是他的「表演百科全書」，每當遇到疑難雜症，學姐總是毫無保留地教導他如何抓鏡頭、如何讓演技更立體。

▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

當被問到對方最吸引自己的部位時，羅子惟細心觀察到蘇晏霈擁有天生的淺咖啡色瞳孔，鼻樑也非常高挺。他甚至語出驚人地說，接吻時因為兩人的鼻子都很挺，反而形成一種特殊的「卡榫感」，讓主持人忍不住歪樓「這是在錄戀愛實境秀嗎？」

▲《豆腐媽媽》蘇晏霈、羅子惟一起登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）



最後，兩位演員也特別感謝支持「勝玲CP」的紛絲。蘇晏霈感性表示，這是她拍戲以來第一次感覺到角色被大家如此熱愛，甚至連戲中細微的道具顏色，觀眾都能如數家珍，讓她非常溫暖。兩人也呼籲觀眾持續鎖定《豆腐媽媽》，看這對超人氣CP接下來還會有什麼甜蜜發展。