胡瓜神還原舞步零誤差！　無尊慘翻車「資深男星意外奪高分」全場震驚

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前前往雲林斗六「紅螞蟻生態世界」錄影，現場氣氛熱鬧非凡，更邀來近期在網路掀起話題的「過癮萬事舞」團隊登場助陣。一開場他們帶來當紅歌曲《西岸小法咒》，搭配整齊劃一又帶點魔性的舞步，瞬間點燃全場氣氛，讓觀眾目不轉睛，藝人們也紛紛躍躍欲試。

▲《綜藝大集合》前往雲林斗六「紅螞蟻生態世界」錄影 。（圖／民視提供）

胡瓜見狀靈機一動，設計遊戲「記憶舞蹈秀」，考驗藝人的觀察力與肢體記憶。每組由四人組成，一人擔任出題老師示範舞步，其餘三人接力傳遞動作。第一組由「過癮萬事舞」成員「阿伯」出題，無尊擔任第一棒，雖自信滿滿上場，卻在傳遞過程中逐漸失真，節奏與原版大幅偏離，引發現場笑聲不斷。即使最後一棒Clara試圖力挽狂瀾，仍難以修正前段誤差，整段舞蹈最終變成「另類版本」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲董至成跳舞 。（圖／民視提供）

第二組則由成員「小白」出題，董至成擔任第一棒，原本不被看好，沒想到表現穩定，成功傳遞正確舞步，後續隊員也逐漸找回節奏，最後一棒Mika更精準掌握舞蹈精髓，完成度大幅提升，最終拿下全場最高分。而在一旁觀戰的胡瓜，早已默默記住舞步，臨時加碼與小白進行「對答案挑戰」，一上場幾乎零誤差神還原，複製率高達100%，讓全場驚呼連連，掌聲不斷。



